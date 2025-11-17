पहली सैलरी 5 हजार... अब ले रहीं 30 करोड़ फीस... ये हीरोइन बनी भारत की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जिस अभिनेत्री की पहली सैलरी 5 हजार रुपये थी, वो आज एक फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपये फीस ले रही हैं। जी हां, एक अभिनेत्री ने अपनी आगामी फिल्म के लिए इतनी ज्यादा फीस वसूल ली है कि वह इस वक्त भारत की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2000 के दशक में इस एक्ट्रेस ने अपना करियर शुरू किया था। पहले मॉडलिंग और फिर अभिनय की दुनिया में कब्जा किया। आज वह सिर्फ बॉलीवुड या साउथ सिनेमा तक सीमित नहीं हैं, उन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता है।

प्रियंका चोपड़ा बनीं हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस आज वह बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा एक्टिव हॉलीवुड में हैं। वह 6 साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि देसी गर्ल कही जाने वालीं प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) हैं।