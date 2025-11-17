Language
    पहली सैलरी 5 हजार... अब ले रहीं 30 करोड़ फीस... ये हीरोइन बनी भारत की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:53 PM (IST)

    सिनेमा जगत पर अमिट छाप छोड़ने वाली एक हीरोइन इस वक्त हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई हैं। कभी उन्हें अपने काम के लिए सिर्फ 5000 रुपये फीस मिली थी, लेकिन आज वह एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपये चार्ज कर रही हैं। जानिए इस बारे में। 

    Hero Image

    एक फिल्म के लिए 30 करोड़ ले रही है ये एक्ट्रेस। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जिस अभिनेत्री की पहली सैलरी 5 हजार रुपये थी, वो आज एक फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपये फीस ले रही हैं। जी हां, एक अभिनेत्री ने अपनी आगामी फिल्म के लिए इतनी ज्यादा फीस वसूल ली है कि वह इस वक्त भारत की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई हैं।

    2000 के दशक में इस एक्ट्रेस ने अपना करियर शुरू किया था। पहले मॉडलिंग और फिर अभिनय की दुनिया में कब्जा किया। आज वह सिर्फ बॉलीवुड या साउथ सिनेमा तक सीमित नहीं हैं, उन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता है।

    प्रियंका चोपड़ा बनीं हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस

    आज वह बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा एक्टिव हॉलीवुड में हैं। वह 6 साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि देसी गर्ल कही जाने वालीं प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) हैं।

    प्रियंका चोपड़ा की पहली सैलरी

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रियंका चोपड़ा को अपने पहले प्रोफेशनल असाइमेंट के लिए 5000 रुपये फीस दी गई थी, लेकिन आज वह एक-एक प्रोजेक्ट के करोड़ों रुपये वसूल रही हैं। कोईमोई की रिपोर्ट की मानें तो प्रियंका अपनी आगामी फिल्म वाराणसी (Varanasi) के लिए 30 करोड़ रुपये चार्ज कर रही हैं। इतनी फीस लेकर ही वह इस साल की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई हैं।

    हॉलीवुड में 30 करोड़ से ज्यादा लेती हैं फीस

    इससे पहले भारत में सबसे ज्यादा फीस वसूलने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट में दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट थीं जो एक-एक फिल्म के करीब 20 से 25 करोड़ रुपये लेती थीं। खैर, भारत में प्रियंका को भले ही 30 करोड़ रुपये मिल रहा हो, लेकिन वह हॉलीवुड में इससे भी ज्यादा फीस लेती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेजन प्राइम वीडियो की हिट सीरीज सिटाडेल के लिए एक्ट्रेस को 41 करोड़ रुपये फीस मिली थी।

    प्रियंका चोपड़ा इन दिनों एसएस राजामौली की आगामी फिल्म वाराणसी को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में महेश भट्ट और पृथ्वीराज सुकुमारन अहम भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में प्रियंका मंदाकिनी की भूमिका निभा रही हैं।

