Priyanka Chopra के देसी लुक पर अटकीं पति Nick Jonas की नजर, कमेंट ने लूट ली महफिल
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) अपनी आगामी फिल्म वाराणसी (Varanasi Movie) के इवेंट में अप्सरा बनकर पहुंची। एक्ट्रेस ने अपने देसी लुक की तस्वीरें शेयर की हैं जिसे देख उनके पति निक जोनस (Nick Jonas) भी अपना दिल हार बैठे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और उनके पति निक जोनस (Nick Jonas) काम के सिलसिले में भले ही एक-दूसरे से दूर हों, लेकिन एक-दूसरे को स्पेशल फील कराने का कोई मौका नहीं गंवाते हैं। प्रियंका जब भी अपनी कोई स्टनिंग फोटोज शेयर करती हैं तो निक तुरंत एक प्यारा सा कमेंट कर सभी का ध्यान खींच लेते हैं। एक बार फिर निक के कमेंट की चर्चा हो रही है।
निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा के हालिया लुक की तारीफ थोड़े हटके तरीके से की है। हाल ही में एक्ट्रेस अपनी आगामी फिल्म वाराणसी (Varanasi Movie) के इवेंट में देसी अंदाज में शामिल हुई थीं। अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने लुक की फोटोज शेयर की हैं जिसे देख न केवल फैंस बल्कि उनके पति भी अपना दिल हार बैठे हैं।
अप्सरा सी खूबसूरत लगीं प्रियंका चोपड़ा
फोटोज में प्रियंका चोपड़ा किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं। उनका लुक थोड़ा नॉर्थ और थोड़ा साउथ इंडियन है। उन्होंने आइवरी कलर का लहंगा पहना है जिसे उन्होंने मांग टीका, हार, इयररिंग्स, कंगन, चूड़ी और कमरबंद से स्टाइल किया है।
सॉफ्ट मेकअप, न्यूड लिप्स और आईज के साथ मैसी चोटी और हरे रंग की बिंदी प्रियंका चोपड़ा के लुक में चार-चांद लगा रही है। एक्ट्रेस ने डिसेंट लुक में एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं। उनकी तस्वीरें देखने लायक हैं।
यह भी पढ़ें- Varanasi Teaser: युगों की गाथा...बनारस के घाट...नंदी पर सवार होकर आए महेश बाबू, इतिहास रचने को तैयार राजमौली
View this post on Instagram
प्रियंका के लुक पर फिदा हुए पति
प्रियंका चोपड़ा की इन तस्वीरों पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं। पति भी कमेंट बॉक्स में अपनी लेडी लव की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। निक ने कमेंट किया है, "मुझे लगता है कि जब मैं कहता हूं, ओह माय गॉड तो यह मैं सभी की ओर से बोल रहा हूं।"
निक जोनस का कमेंट आते ही उनके फैंस रिएक्ट करने लगे। लोग उन्हें जीजू कहकर उनकी बात पर सहमति जता रहे हैं।
यह भी पढ़ें- दादा बनने पर भावुक हुए Katrina Kaif के ससुर, जूनियर कौशल के लिए शेयर किया प्यारा पोस्ट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।