    Priyanka Chopra के देसी लुक पर अटकीं पति Nick Jonas की नजर, कमेंट ने लूट ली महफिल

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:49 PM (IST)

    एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) अपनी आगामी फिल्म वाराणसी (Varanasi Movie) के इवेंट में अप्सरा बनकर पहुंची। एक्ट्रेस ने अपने देसी लुक की तस्वीरें शेयर की हैं जिसे देख उनके पति निक जोनस (Nick Jonas) भी अपना दिल हार बैठे हैं। 

    प्रियंका चोपड़ा के देसी लुक पर निक जोनस का प्यारा कमेंट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और उनके पति निक जोनस (Nick Jonas) काम के सिलसिले में भले ही एक-दूसरे से दूर हों, लेकिन एक-दूसरे को स्पेशल फील कराने का कोई मौका नहीं गंवाते हैं। प्रियंका जब भी अपनी कोई स्टनिंग फोटोज शेयर करती हैं तो निक तुरंत एक प्यारा सा कमेंट कर सभी का ध्यान खींच लेते हैं। एक बार फिर निक के कमेंट की चर्चा हो रही है।

    निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा के हालिया लुक की तारीफ थोड़े हटके तरीके से की है। हाल ही में एक्ट्रेस अपनी आगामी फिल्म वाराणसी (Varanasi Movie) के इवेंट में देसी अंदाज में शामिल हुई थीं। अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने लुक की फोटोज शेयर की हैं जिसे देख न केवल फैंस बल्कि उनके पति भी अपना दिल हार बैठे हैं।

    अप्सरा सी खूबसूरत लगीं प्रियंका चोपड़ा

    फोटोज में प्रियंका चोपड़ा किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं। उनका लुक थोड़ा नॉर्थ और थोड़ा साउथ इंडियन है। उन्होंने आइवरी कलर का लहंगा पहना है जिसे उन्होंने मांग टीका, हार, इयररिंग्स, कंगन, चूड़ी और कमरबंद से स्टाइल किया है।

    सॉफ्ट मेकअप, न्यूड लिप्स और आईज के साथ मैसी चोटी और हरे रंग की बिंदी प्रियंका चोपड़ा के लुक में चार-चांद लगा रही है। एक्ट्रेस ने डिसेंट लुक में एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं। उनकी तस्वीरें देखने लायक हैं।

    View this post on Instagram

    A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

    प्रियंका के लुक पर फिदा हुए पति

    प्रियंका चोपड़ा की इन तस्वीरों पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं। पति भी कमेंट बॉक्स में अपनी लेडी लव की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। निक ने कमेंट किया है, "मुझे लगता है कि जब मैं कहता हूं, ओह माय गॉड तो यह मैं सभी की ओर से बोल रहा हूं।"

    Nick jonas

    निक जोनस का कमेंट आते ही उनके फैंस रिएक्ट करने लगे। लोग उन्हें जीजू कहकर उनकी बात पर सहमति जता रहे हैं।

