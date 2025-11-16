Priyanka Chopra के देसी लुक पर अटकीं पति Nick Jonas की नजर, कमेंट ने लूट ली महफिल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और उनके पति निक जोनस (Nick Jonas) काम के सिलसिले में भले ही एक-दूसरे से दूर हों, लेकिन एक-दूसरे को स्पेशल फील कराने का कोई मौका नहीं गंवाते हैं। प्रियंका जब भी अपनी कोई स्टनिंग फोटोज शेयर करती हैं तो निक तुरंत एक प्यारा सा कमेंट कर सभी का ध्यान खींच लेते हैं। एक बार फिर निक के कमेंट की चर्चा हो रही है।

निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा के हालिया लुक की तारीफ थोड़े हटके तरीके से की है। हाल ही में एक्ट्रेस अपनी आगामी फिल्म वाराणसी (Varanasi Movie) के इवेंट में देसी अंदाज में शामिल हुई थीं। अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने लुक की फोटोज शेयर की हैं जिसे देख न केवल फैंस बल्कि उनके पति भी अपना दिल हार बैठे हैं।

अप्सरा सी खूबसूरत लगीं प्रियंका चोपड़ा फोटोज में प्रियंका चोपड़ा किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं। उनका लुक थोड़ा नॉर्थ और थोड़ा साउथ इंडियन है। उन्होंने आइवरी कलर का लहंगा पहना है जिसे उन्होंने मांग टीका, हार, इयररिंग्स, कंगन, चूड़ी और कमरबंद से स्टाइल किया है।