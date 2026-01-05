Ramayana में इस्तेमाल हुई 'अवतार' वाली टेक्नोलॉजी, सेट से लीक हुई फिल्म की तस्वीर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दंगल और छिछोरे जैसी कई शानदार मूवीज बनाने वाले निर्देशक नितेश तिवारी की अगली फिल्म का नाम रामयाण है। रणबीर कपूर स्टारर इस एपिक सागा माइथोलॉजिकल थ्रिलर का नाम लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। आए दिन किसी न किसी वजह से रामायण सुर्खियां बटोरता है।

अब खबर आ रही है कि रामायण को बनाने में हॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर अवतार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसका खुलासा मूवी के सेट से लीक हुई अभिनेता कुणाल कपूर की तस्वीर के जरिए हुआ है। पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं-

अवतार वाली टेक्नोलॉजी से बन रही रामायण रणबीर कपूर स्टारर रामायाण हिंदी सिनेमा की मोस्ट अवेटेड मूवीज की लिस्ट में शुमार है। इस माइथोलॉजिकल मूवी का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपने बिग बजट को लेकर पहले से ही रामायण का नाम सुर्खियां बटोर रहा था और अब इसमें हॉलीवुड फिल्मों वाली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल वाली खबर ने चर्चा को और अधिक बढ़ा दिया है।