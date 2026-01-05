Ramayana में इस्तेमाल हुई 'अवतार' वाली टेक्नोलॉजी, सेट से लीक हुई फिल्म की तस्वीर
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दंगल और छिछोरे जैसी कई शानदार मूवीज बनाने वाले निर्देशक नितेश तिवारी की अगली फिल्म का नाम रामयाण है। रणबीर कपूर स्टारर इस एपिक सागा माइथोलॉजिकल थ्रिलर का नाम लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। आए दिन किसी न किसी वजह से रामायण सुर्खियां बटोरता है।
अब खबर आ रही है कि रामायण को बनाने में हॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर अवतार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसका खुलासा मूवी के सेट से लीक हुई अभिनेता कुणाल कपूर की तस्वीर के जरिए हुआ है। पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं-
अवतार वाली टेक्नोलॉजी से बन रही रामायण
रणबीर कपूर स्टारर रामायाण हिंदी सिनेमा की मोस्ट अवेटेड मूवीज की लिस्ट में शुमार है। इस माइथोलॉजिकल मूवी का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपने बिग बजट को लेकर पहले से ही रामायण का नाम सुर्खियां बटोर रहा था और अब इसमें हॉलीवुड फिल्मों वाली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल वाली खबर ने चर्चा को और अधिक बढ़ा दिया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें ये अभिनेता कुणाल कपूर की तस्वीर मौजूद है, जो सेट पर मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी के जरिए शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। इस तकनीकि का उपयोग हॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर जेम्स कैमरून की आईकॉनिक मूवी अवतार को बनाने में किया जा चुका है।
इस आधार पर अब हिंदी सिनेमा की रामायण भी अवतार की तर्ज पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि फिल्म में वीएफएक्स के सीन्स को और भी बड़े पैमाने पर पेश किया जाएगा। मालूम हो कि रामायण में अभिनेता कुणाल कपूर भगवान इंद्र की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे।
कब रिलीज होगी रामयाण
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली रामायण को इस साल दीवाली के मौके पर बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा। इस मूवी को दो भागों में पेश किया जाएगा। रामायण का दूसरा भाग अगले साल 2027 में दीवाली पर ही सिनेमाघरों में दस्तक देगा। आपको बता दें कि फिल्म में एक्टर रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में मौजूद है, जबकि साउथ सुपरस्टार यश रावण के कैरेक्टर में नजर आएंगे।
