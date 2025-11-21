'नास्तिक होना अपराध...' राजामौली के 'भगवान न मानने' वाले बयान पर Ram Gopal Varma ने कह दी ये बड़ी बात
निर्माता-निर्देशक एसएस राजामौली (SS Rajamouli) के हालिया बयान पर मचे बवाल के बाद राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और बाहुबली निर्देशक को ट्रोल करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने-माने निर्देशक एसएस राजामौली इस वक्त अपने एक बयान की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। 15 नवंबर को राजामौली ने अपनी मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म वाराणसी (Varanasi Movie) का टाइटल अनाउंस करने के लिए एक शानदार इवेंट का आयोजन किया था लेकिन इवेंट में वह कुछ ऐसा बोल गए, जो लोगों को रास नहीं आया।
दरअसल, वाराणसी के टाइटल लॉन्च इवेंट में राजामौली ने कहा कि वह भगवान को नहीं मानते हैं। जबकि वाराणसी मूवी का जॉनर ही पौराणिक है। ऐसे में लोग राजामौली पर भड़क गए। अपने बयान के चलते वह सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रहे थे और नेटिजंस का कहना था कि अगर वह भगवान को मानते नहीं हैं तो वाराणसी क्यों बना रहे हैं।
राजामौली के बयान पर राम गोपाल वर्मा का रिएक्शन
अब विवाद के बीच निर्देशक राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने राजामौली का सपोर्ट किया है। उन्होंने एक पोस्ट कर ट्रोल्स को जवाब दिया है। एक्स हैंडल पर राम ने कहा, "राजामौली पर सो कॉल्ड बिलीवर्स के फैलाए जा रहे जहर के मामले में... उन्हें पता होना चाहिए कि भारत में नास्तिक होना कोई अपराध नहीं है। संविधान का आर्टिकल 25 विश्वास न करने के अधिकार की रक्षा करता है। इसलिए उन्हें यह कहने का पूरा अधिकार है कि वह विश्वास नहीं करते हैं, जितना कि जहर फैलाने वालों को यह कहने का अधिकार है कि वे विश्वास करते हैं।"
राजामौली को ट्रोल करने वालों को राम का करारा जवाब
राम गोपाल वर्मा ने पोस्ट में आगे कहा, "अब उस बेवकूफी भरी बात पर आते हैं कि ‘अगर वह भगवान में विश्वास नहीं करते हैं तो वह अपनी फिल्मों में भगवान को क्यों दिखाते हैं?’ इस लॉजिक से, क्या एक फिल्ममेकर को गैंगस्टर फिल्म बनाने के लिए गैंगस्टर बनना चाहिए, हॉरर फिल्म बनाने के लिए भूत बनना चाहिए?’ और हैरान करने वाली सच्चाई? भगवान में विश्वास न करने के बावजूद भगवान ने राजामौली को 100 गुना ज्यादा सफलता, ज्यादा पैसा और इतनी फैन दी जितनी ज्यादातर मानने वाले सौ जन्मों में भी नहीं देख पाएंगे।"
राजामौली की सफलता पर बोले राम गोपाल वर्मा
राम गोपाल वर्मा ने अपने लंबे-चौड़े पोस्ट में आगे कहा कि भगवान विश्वास करने वालों से ज्यादा नास्तिक को मानते हैं। भगवान को परवाह नहीं और शायद भगवान बैठकर यह नोट नहीं कर रहे हैं कि कौन विश्वास करता है और कौन नहीं। भगवान को उनसे कोई समस्या नहीं है। फिर भगवान मानने वालों का क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ रहा और अल्सर हो रहा है। राम गोपाल वर्मा ने कहा कि नास्तिक होना असली समस्या नहीं बल्कि उनका बिना भगवान में विश्वास के सफल होना समस्या है। जो उन लोगों को डराता है जो भगवान में पागलों की तरह यकीन करते हैं और फिर असफल हो जाते हैं।
इसलिए भगवान को मानने वालों को उनका बचाव करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह उनका अपमान करने जैसा है, जैसे कि वह एक कमजोर इंसान हैं जिन्हें उनकी सुरक्षा की जरूरत है। सच तो यह है कि राजामौली के नास्तिक होने से भगवान कम नहीं होते। यह सिर्फ उन लोगों की इनसिक्योरिटी बढ़ाता है जो सोचते हैं कि जैसे ही कोई विश्वास करना छोड़ देगा, आस्था टूट जाएगी। इसलिए रिलैक्स, भगवान ठीक हैं, राजामौली ठीक हैं।
