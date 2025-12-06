Putin का भारत में बॉलीवुड स्टाइल में वेलकम, डिनर के दौरान बजा 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) दो दिवसीय भारत दौरे पर आए और शुक्रवार रात को रूस के लिए रवाना हो गए। दुनियाभर में पुतिन के भारत दौरे की चर्चा हुई। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के बीच अहम मुद्दों पर बात की है। बीती शाम को पुतिन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से राष्ट्रपति भवन में खास डिनर का आयोजन किया गया।

इस डिनर में पुतिन के लिए तरह-तरह का खाना परोसा गया। इस म्यूजिकल प्रोग्राम के दौरान पुतिन के लिए म्यूजिकल प्रोग्राम भी रखा गया जहां भारत और रूस के म्यूजिक कल्चर को खूबसूरती के साथ पेश किया गया। फ्यूजन म्यूजिक के साथ महफिल में चार-चांद लगाया गया।