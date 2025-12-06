Language
    Putin का भारत में बॉलीवुड स्टाइल में वेलकम, डिनर के दौरान बजा 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' गाना

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:43 PM (IST)

    रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) हाल ही में भारत दौरे पर आए थे। उनका स्वागत बॉलीवुड स्टाइल में किया गया। पुतिन के ...और पढ़ें

    Hero Image

    रूसी राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन में हुआ म्यूजिक प्रोग्राम। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) दो दिवसीय भारत दौरे पर आए और शुक्रवार रात को रूस के लिए रवाना हो गए। दुनियाभर में पुतिन के भारत दौरे की चर्चा हुई। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के बीच अहम मुद्दों पर बात की है। बीती शाम को पुतिन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से राष्ट्रपति भवन में खास डिनर का आयोजन किया गया।

    इस डिनर में पुतिन के लिए तरह-तरह का खाना परोसा गया। इस म्यूजिकल प्रोग्राम के दौरान पुतिन के लिए म्यूजिकल प्रोग्राम भी रखा गया जहां भारत और रूस के म्यूजिक कल्चर को खूबसूरती के साथ पेश किया गया। फ्यूजन म्यूजिक के साथ महफिल में चार-चांद लगाया गया। 

    पुतिन के लिए खास डिनर का आयोजन

    इस म्यूजिक परफॉर्मेंस में सबसे खास पल तब आया, जब पुतिन के लिए 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' गाना बजाया गया। गाना बजते ही महफिल और भी जम गई। यह गाना डिनर पार्टी का सबसे बड़ा हाइलाइट रहा। इस खूबसूरत शाम के साथ पुतिन की मेहमाननवाजी हुई और फिर वह रूस के लिए रवाना हो गए।

    PM Narendra Modi

    क्यों खास था फिर भी दिल है हिंदुस्तानी गाना?

    यह 4 मिनट का ये बॉलीवुड गाना देशभक्ति से भरा है। यह भारतीय पहचान का जश्न मनाता है। इस गाने को आज से ठीक 25 साल पहले दिग्गज गायक उदित नारायण (Udit Narayan) ने गाया था। गाने के लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे थे और इसे म्यूजिक जतिन-ललित ने दिया है। यह गाना साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का टाइटल ट्रैक है। फिल्म का निर्देशन अजीज मिर्जा ने किया था। फिल्म में शाह रुख खान और जूही चावला ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म भले ही ज्यादा न चली हो, लेकिन यह आज भी पसंदीदा फिल्मों में गिनी जाती है। इसका गाना बेहतरीन देशभक्ति गीतों की लिस्ट में शुमार है। 

