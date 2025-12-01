Udit Narayan का ये हिट गाना 37 साल बाद भी है एवरग्रीन, Song सुन पापा को हो जाएगा आप पर गर्व!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। उदित नारायण (Udit Narayan) आज म्यूजिक इंडस्ट्री के बेहतरीन गायकों की लिस्ट में शुमार हैं। 90 और 2000 के दशक में उन्होंने कई हिट-सुपरहिट गाने दिए हैं जो एवरग्रीन बन गए हैं। मगर 37 साल पहले उन्होंने एक ऐसा गाना गाया था जो अगर गलती से बिगड़ जाता तो शायद उदित आज जिस मुकाम पर हैं, वहां नहीं होते।

बिहार में जन्मे उदित नारायण ने अपना म्यूजिक करियर बॉलीवुड में सुरों के उस्ताद मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) के साथ की थी। यही नहीं, वह किशोर कुमार (Kishore Kumar) के साथ भी गा चुके हैं। हालांकि, उन्हें पहचान और कामयाबी आमिर खान की फिल्म में एक गाना गाकर मिली थी जिसे अपनी आवाज देने से पहले वह संकोच में थे।

आमिर खान के गाने से फेमस हुए थे उदित नारायण 37 साल पहले जब उदित नारायण के पास एक बड़ा अवसर आया तो वह थोड़ा हिचकिचाए। उन्हें आमिर खान (Aamir Khan) पर फिल्माए जाने वाला एक सॉन्ग गाना था। वह इस बात से डर गए थे कि अगर उनसे छोटी सी भी भूल हुई तो शायद उनका करियर भी बर्बाद हो सकता है।