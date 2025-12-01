Language
    Udit Narayan का ये हिट गाना 37 साल बाद भी है एवरग्रीन, Song सुन पापा को हो जाएगा आप पर गर्व!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 03:19 PM (IST)

    4 बार नेशनल अवॉर्ड जीत चुके दिग्गज गायक उदित नारायण (Udit Narayan) का 37 साल पहले अगर एक गाना हिट न हुआ होता तो शायद उनका करियर ठप्प हो गया होता। आमिर खान (Aamir Khan) पर फिल्माया गया ये गाना आज भी सदाबहार है। इस गाने ने सिंगर की किस्मत चमका दी थी। 

    Hero Image

    उदित नारायण का ये गाना 37 साल बाद भी बना एवरग्रीन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। उदित नारायण (Udit Narayan) आज म्यूजिक इंडस्ट्री के बेहतरीन गायकों की लिस्ट में शुमार हैं। 90 और 2000 के दशक में उन्होंने कई हिट-सुपरहिट गाने दिए हैं जो एवरग्रीन बन गए हैं। मगर 37 साल पहले उन्होंने एक ऐसा गाना गाया था जो अगर गलती से बिगड़ जाता तो शायद उदित आज जिस मुकाम पर हैं, वहां नहीं होते।

    बिहार में जन्मे उदित नारायण ने अपना म्यूजिक करियर बॉलीवुड में सुरों के उस्ताद मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) के साथ की थी। यही नहीं, वह किशोर कुमार (Kishore Kumar) के साथ भी गा चुके हैं। हालांकि, उन्हें पहचान और कामयाबी आमिर खान की फिल्म में एक गाना गाकर मिली थी जिसे अपनी आवाज देने से पहले वह संकोच में थे।

    आमिर खान के गाने से फेमस हुए थे उदित नारायण

    37 साल पहले जब उदित नारायण के पास एक बड़ा अवसर आया तो वह थोड़ा हिचकिचाए। उन्हें आमिर खान (Aamir Khan) पर फिल्माए जाने वाला एक सॉन्ग गाना था। वह इस बात से डर गए थे कि अगर उनसे छोटी सी भी भूल हुई तो शायद उनका करियर भी बर्बाद हो सकता है।

    Udit Narayan

    सुपरहिट हुआ था 37 साल पुराना गाना

    यह गाना है 'पापा कहते हैं' (Papa Kahte Hain Song) जो 1988 में आई आमिर खान की मूवी 'कयामत से कयामत तक' (Qayamat Se Qayamat Tak) का है। यह गाना सुपरहिट रहा और यहां तक कि आज भी यह सदाबहार बना हुआ है। यही नहीं, राजकुमार राव स्टारर फिल्म श्रीकांत (2024) में इस गाने को दोबारा भी बनाया गया था जिसे उदित नारायण ने ही गाया था।

     

    उदित नारायण को घर वापसी का था डर

    पिछले साल इसी गाने की लॉन्चिंग पर उदित नारायण ने शेयर किया था कि जब उन्हें ऑफर मिला कि आमिर खान पर फिल्माए जाने वाले इस गाने पर उन्हें गाना है तो वह घबरा गए थे और डाउट में थे कि यह हिट होगा नहीं। उन्होंने कहा था, "36 साल पहले उन्होंने मुझे आमिर से मिलवाया और कहा कि मुझे उनके लिए एक गाना गाना है। मैं डर गया था कि अगर गाना नहीं चला तो मुझे घर वापस जाना पड़ेगा।"

