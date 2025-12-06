झोल मोमो, दाल तड़का और बादाम का हलवा... डिनर पार्टी में पुतिन को क्या-क्या परोसा गया? देखें मेन्यू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत में भव्य स्वागत हुआ। पुतिन की वापसी से पहले राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने उनके लिए राजकीय रात्रिभोज का आयोजन किया था। राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर में पुतिन को शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा गया, जिसमें भारतीय पारंपरिक थाली भी मौजूद थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डिनर की शुरुआत दक्षिण भारतीय रस्म (सूप) मुरुंगेलाई चारू से हुई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रिभोज में गुच्छी दून चेटिन (कश्मीरी अखरोट की चटनी से भरे मशरूम) से लेकर अचारी बैंगन और पीली दाल तड़का तक परोसे गए। फोटो - पीटीआई अन्य व्यंजनों में करी के साथ सूखे मेवे और केसर पुलाव, लच्छा पराठा, मगज नान बादाम का हलवा, बंगाली मिठाई 'गुड़ संदेश' और दक्षिण भारतीय व्यंजन 'मुरक्कू' परोसे गए। डिनर के मेन्यू में शिकमपुरी (तवे पर भुने काले चने के कबाब) और मसालेदार चटनी के साथ सब्जी झोल मोमो जैसे ऐपेटाइजर भी मौजूद थे। मेन कोर्स मेन डिश में जाफरानी पनीर रोल, पालक मेथी मट का साग, तंदूरी भरवान आलू, अचारी बैंगन समेत पीली दाल तड़का शामिल थी। इसके अलावा ड्राई फ्रूट और केसर पुलाव के साथ लच्छा पराठा, मगज नान, सतनाज रोटी, मिस्सी रोटी और बिस्कुटी रोटी परोसी गई थी।

फोटो - पीटीआई मीठे में क्या-क्या परोसा? खाने के बाद डेजर्ट में रूसी राष्ट्रपति के सामने तरह-तरह की मिठाइयां पेश की गईं। इनमें बादाम का हलवा, केसर पिस्ता कुल्फी, ताजे फल, गुड़ संदेश, मुरक्कू जैसे पारंपरिक व्यंजन शामिल थे। इसके अलावा पुतिन को अनार, संतरा, गाजर और अदरक का जूस भी पीने के लिए दिया गया था।