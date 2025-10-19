'बिखरे बाल, बढ़ा वजन' Parveen Babi को सालों बाद देख दंग रह गई थीं पूजा बेदी, बोलीं- 'तुरंत लगा कुछ गड़बड़...'
परवीन बाबी (Parveen Babi) अपने दौर की मशहूर अदाकारा थीं, लेकिन उनके आखिरी दिन मानसिक समस्याओं से भरे थे। पूजा बेदी ने बताया कि विदेश से लौटने के बाद परवीन काफी बदल गई थीं। यहां तक कि उन्होंने सीक्रेट सर्विस या एफबीआई पर आरोप लगाया कि उनके खाने में मिलावट की जा रही है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि परवीन बाबी (Parveen Babi) अपने दौर की उम्दा अदाकारा थीं। उनकी खूबसूरती और अभिनय की तारीफ होती थी। मगर उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त बहुत तकलीफों से भरा रहा। वह मेंटल इश्यू से गुजर रही थीं। हाल ही में, पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने रिवील किया है कि विदेश से आने के बाद वह कितना बदल गई थीं। वह किसी पर भी यकीन नहीं करती थीं।
परवीन बाबी, पूजा बेदी के पिता और अभिनेता कबीर बेदी के साथ रिलेशनशिप में रहीं। हालांकि, उनका रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला था। अपने पिता की वजह से पूजा, परवीन से जुड़ी थीं। उन्होंने दिवंगत अभिनेत्री से एक मुलाकात के बारे में बताया है। उनका कहना है कि मेंटल इश्यू की वजह से उन्हें ऐसा लगता था कि किसी ने उनके खाने में कुछ मिलाया है।
विदेश से लौटने के बाद बदल गई थीं परवीन
सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में पूजा बेदी ने कहा, "मुझे याद है कि कई सालों बाद वह भारत वापस आई थीं। सब कह रहे थे कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। मैं उनके घर गई। उन्होंने दरवाजा खोला और वह बिल्कुल अलग दिख रही थीं। उनका वजन काफी बढ़ गया था और उनके बाल बिखरे हुए थे।"
पूरा दिन खाती थीं सिर्फ अंडा
पूजा बेदी ने आगे बताया, "मुझे देखकर वो बहुत खुश हुईं और बोली, 'पूजा, हाय। अंदर आओ।' फिर उन्होंने मुझे गले लगा लिया और हम बैठकर बातें करने लगे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अचानक उन्होंने कहा, 'मुझे माफ करना मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती क्योंकि मैं सिर्फ अंडे ही खाती हूं।' मैंने उनसे पूछा कि वो सिर्फ अंडे ही क्यों खाती हैं तो उन्होंने जवाब दिया, 'यही एक चीज है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।' मैंने उनसे पूछा, 'कौन?' उन्होंने कहा, 'सीक्रेट सर्विस, या एफबीआई।"
मिलावट के डर से नहीं खरीदती थी मेकअप
पूजा बेदी ने बताया, "उन्होंने मुझे बताया कि वह बाजार से मेकअप का सामान नहीं खरीदतीं क्योंकि कोई न कोई उसमें मिलावट करता है। मैंने उनसे पूछा, 'किसी को कैसे पता चलेगा कि आप क्या खरीदने वाली हैं और कब खरीदने वाली हैं?' उन्होंने कहा, 'उन्हें सब पता होता है।' मुझे तुरंत लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उस समय मैं बहुत चिंतित और उलझन में पड़ गई थी।"
