'बिखरे बाल, बढ़ा वजन' Parveen Babi को सालों बाद देख दंग रह गई थीं पूजा बेदी, बोलीं- 'तुरंत लगा कुछ गड़बड़...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि परवीन बाबी (Parveen Babi) अपने दौर की उम्दा अदाकारा थीं। उनकी खूबसूरती और अभिनय की तारीफ होती थी। मगर उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त बहुत तकलीफों से भरा रहा। वह मेंटल इश्यू से गुजर रही थीं। हाल ही में, पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने रिवील किया है कि विदेश से आने के बाद वह कितना बदल गई थीं। वह किसी पर भी यकीन नहीं करती थीं।

परवीन बाबी, पूजा बेदी के पिता और अभिनेता कबीर बेदी के साथ रिलेशनशिप में रहीं। हालांकि, उनका रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला था। अपने पिता की वजह से पूजा, परवीन से जुड़ी थीं। उन्होंने दिवंगत अभिनेत्री से एक मुलाकात के बारे में बताया है। उनका कहना है कि मेंटल इश्यू की वजह से उन्हें ऐसा लगता था कि किसी ने उनके खाने में कुछ मिलाया है।

विदेश से लौटने के बाद बदल गई थीं परवीन सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में पूजा बेदी ने कहा, "मुझे याद है कि कई सालों बाद वह भारत वापस आई थीं। सब कह रहे थे कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। मैं उनके घर गई। उन्होंने दरवाजा खोला और वह बिल्कुल अलग दिख रही थीं। उनका वजन काफी बढ़ गया था और उनके बाल बिखरे हुए थे।"