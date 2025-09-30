पर्दे पर Parveen Babi बनेंगी तृप्ति डिमरी, दिवाली पर फैंस को मिलेगा बिग सरप्राइज?
Parveen Babi की बायोपिक को लेकर बीते समय से अभिनेत्री तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। अब खबर आ रही है कि बायोपिक नहीं बल्कि एक अन्य फिल्म में वह परबीन का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। आइए जानते हैं कि तृप्ति की वह अपकमिंग मूवी कौन सी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एनिमल फिल्म से रातोंरात फेम कमाने वालीं अभिनेत्री तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) लंबे समय में वेटरन एक्ट्रेस रहीं परवीन बाबी की बायोपिक (Parveen Babi Biopic) को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि तृप्ति पर्दे पर परवीन की जिंदगी को पेश करती हुई दिखेंगी। लेकिन बायोपिक नहीं फिलहाल एक अन्य फिल्म में तृप्ति डिमरी दिग्गज अभिनेत्री का किरदार निभाएंगी।
जिसको लेकर दिवाली पर मेकर्स की तरफ से बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी में हैं। आइए जानते हैं कि तृप्ति डिमरी की इस आने वाली फिल्म का नाम क्या है।
इस फिल्म में परवीन बाबी बनेंगी तृप्ति डिमरी
परवीन बाबी हिंदी सिनेमा की वह अभिनेत्री रहीं, जिनकी निजी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही थी। ऐसे हस्ती की भूमिका पर्दे पर निभाना किसी भी एक्ट्रेस के लिए बड़ी बात होगी। पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार सुपरस्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की अपकमिंग मूवी धुरंधर (Dhurandhar) में तृप्ति डिमरी परवीन के किरदार में दिखेंगी।
दरअसल आने वाली दिवाली के मौके पर धुरंधर के मेकर्स फिल्म का पहला गाना रिलीज करने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस गीत में तृप्ति आपको पर्दे पर परवीन बाबी की भूमिका में दिखाई देंगी। धुरंधर में तृप्ति कैमियो करती दिखाई देंगी। स्पाई थ्रिलर इस मूवी की कहानी 70-80 के दशक के प्लॉट पर आधारित बताई जा रही है, उस हिसाब से परवीन का जिक्र मूवी में देखने को मिलेगा।
क्योंकि वह उस दौर में हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस हुआ करती थीं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों तक परवीन बाबी की फैन फॉलोइंग काफी अधिक थी। इसी आधार पर धुरंधर में उनके कैरेक्टर को शामिल किया गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि तृप्ति डिमरी किस तरह से परवीन बाबी के किरदार को अदा करती हैं।
कब रिलीज होगी धुरंधर
निर्देशक आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली धुरंधर ने अपने धांसू टीजर से ऑडियंस का दिल पहले ही जीत लिया है और वे रणवीर सिंह की इस मूवी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गौर किया धुरंधर की रिलीज डेट (Dhurandhar Release Date) की तरफ तो 5 दिसंबर 2025 को ये मूवी दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।
