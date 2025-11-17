Pankaj Tripathi की बेटी सिनेमा में धाक जमाने को तैयार, Lailaaj से डेब्यू कर रहीं आशी त्रिपाठी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंकज त्रिपाठी अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बिहार से अभिनेता बनने की चाह लेकर मायानगरी मुंबई आए, टीवी शोज में काम किया और आज बॉलीवुड व ओटीटी के बादशाह बन गए हैं। मिर्जापुर के कालीन भैया हो या फिर स्त्री के रूद्र, हर किरदार में पंकज त्रिपाठी ने जान फूंक दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब पंकज त्रिपाठी की विरासत को उनकी बेटी आशी त्रिपाठी (Aashi Tripathi) आगे बढ़ाने जा रही हैं। पंकज की लाडली आशी ने भी अपने पिता की तरह अभिनय की दुनिया में करियर बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया। पंकज ने उनके डेब्यू प्रोजेक्ट पर खुशी जाहिर की है।

पंकज त्रिपाठी ने लॉन्च किया अपना बैनर दरअसल, पंकज त्रिपाठी एक फिर थिएटर में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने थिएटर से अपना करियर शुरू किया था और अब बतौर प्रोड्यूसर वह थिएटर में एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी और बिजनेस मैनेजर मृदुला त्रिपाठी के साथ मिलकर रूपकथा रंगमंच नाम का एक नया बैनर लॉन्च किया है।