अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने जारी किया खास वीडियो, गोरखपुर वासियों से कर दी यह अपील
मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से गोरखपुर के निवासियों से पोषण माह अभियान को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नारे 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' को दोहराते हुए मातृ एवं बाल पोषण को देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। त्रिपाठी ने गोरखपुर को सुपोषित बनाने के लिए सभी से सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चर्चित फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने वीडियो संदेश जारी कर गोरखपुर के लोगों से पोषण माह अभियान को सफल बनाने की अपील की है। यह वीडियो संदेश आइसीडीएस विभाग के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर तेजी से साझा किया जा रहा है।
वीडियो में अभिनेता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नारे 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' को दोहराते हुए कहा कि मातृ एवं बाल पोषण देश के स्वस्थ भविष्य की नींव है। उन्होंने गोरखपुर के नागरिकों से आह्वान किया कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और इसे जन-जन का आंदोलन बनाएं।
पंकज त्रिपाठी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी डा. अभिनव कुमार मिश्रा की पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। उन्होंने अपने संदेश में सुपोषित गोरखपुर, सशक्त गोरखपुर का नारा देते हुए कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए संतुलित पोषण आवश्यक है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी डा. अभिनव मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप जिले में डीएम दीपक मीणा और सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी के निर्देशन में पोषण अभियान को जनांदोलन बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पंकज त्रिपाठी का यह वीडियो संदेश लोगों तक सकारात्मक संचार का माध्यम बनेगा और आमजन को मातृ एवं बाल पोषण की दिशा में प्रेरित करेगा। अभियान का उद्देश्य जनसहभागिता बढ़ाना और सुपोषित गोरखपुर की दिशा में ठोस कदम उठाना है।
