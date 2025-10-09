Puja Special Train: पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से 1,208 फेरों में चलाई जाएंगी 80 पूजा स्पेशल ट्रेनें, घर पहुंचने में होगी आसानी
पूर्वोत्तर रेलवे ने दीपावली और छठ पर्व के लिए गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से 80 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जो 1,208 फेरे लगाएंगी। इसके अतिरिक्त, 42 अन्य पूजा स्पेशल ट्रेनें 1,276 फेरों में विभिन्न स्टेशनों से गुजरेंगी। यह कदम त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उठाया गया है, जिससे लोगों को अपने घरों तक पहुंचने में सुविधा होगी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली और छठ पर्व पर पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से देश के विभिन्न शहरों के लिए 1,208 फेरों में 80 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा विभिन्न स्टेशनों से होकर 1,276 फेरा में 42 पूजा स्पेशल ट्रेनें गुजरेंगी। कुल 122 पूजा स्पेशल ट्रेनें 2,484 फेरों में चलाई जानी हैं।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप रिकार्ड संख्या में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर से देश के प्रमुख नगरों जैसे कोलकाता (सियालदह-30 फेरे), आसनसोल (14 फेरे), धनबाद (22 फेरे), मुम्बई (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-132 फेरे व पुणे-130 फेरे), नई दिल्ली (20 फेरे), डिब्रुगढ़ (14 फेरे), गुवाहाटी (नारंगी-18 फेरे), जोधपुर (18 फेरे), रांची (06 फेरे) एवं वडोदरा (20 फेरे) में पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त छपरा, गोमतीनगर और मऊ आदि विभिन्न स्टेशनों से भी पूजा स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। इन अधिकतर स्पेशल ट्रेनों में विभिन्न तिथियों में पर्याप्त बर्थ उपलब्ध हैं।
05634 गोरखपुर-नारंगी स्पेशल में 17 अक्टूबर व 24 अक्टूबर को, 03132 गोरखपुर-सियालदह स्पेशल में 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 22 अक्टूबर व 24 अक्टूबर को, 09112 गोरखपुर-वड़ोदरा स्पेशल में 13 अक्टूबर व 20 अक्टूबर को, 03528 गोरखपुर-आसनसोल स्पेशल में 11 अक्टूबर व 18 अक्टूबर को, 08630 गोरखपुर-रांची स्पेशल में 19 अक्टूबर व 26 अक्टूबर को, 03678 गोरखपुर-धनबाद स्पेशल में 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर को, 05977 गोरखपुर-डिब्रूगढ़ स्पेशल में 16 अक्टूबर, 23 अक्टूबर व 30 अक्टूबर को, 04021 गोरखपुर-नई दिल्ली स्पेशल में 11 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 25 अक्टूबर को सभी श्रेणियों में बर्थ खाली हैं। यात्री कन्फर्म टिकट बुक कर अपनी यात्रा सुगम बना सकते हैं।
