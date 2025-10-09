Indian Railways News: गोरखपुर-दिल्ली समेत चार स्पेशल ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, 14 शार्ट टर्मिनेट
गोरखपुर जंक्शन पर वाशिंग पिट के नवीनीकरण के कारण रेलवे ने ट्रेनों का ब्लॉक बढ़ाया है। गोरखपुर-दिल्ली समेत चार स्पेशल ट्रेनें रद्द रहेंगी, और 14 ट्रेनें आंशिक रूप से टर्मिनेट होंगी। यह बदलाव विभिन्न तिथियों तक लागू रहेगा, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर जंक्शन के ओल्ड वाशिंग पिट के नवनिर्माण के चलते रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों का ब्लाक बढ़ा दिया है। ब्लाक के चलते पहले से कैंसिल (निरस्त) और शार्ट टर्मिनेट (रास्ते में रुक जाना) ट्रेनों के अवधि में विस्तार कर दिया गया है।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार कैंसिलेशन और शार्ट टर्मिनेशन के अवधि विस्तार के क्रम में गोरखपुर-दिल्ली समेत चार स्पेशल ट्रेनें विभिन्न तिथियों तक कैंसिल रहेंगी। 14 ट्रेनें शार्ट टर्मिनेट होकर चलाई जाएंगी। वाशिंग पिट संख्या एक और दो पर इंजीनियरिंग कार्य चल रहा है।
निरस्त की गई ट्रेनों का अवधि विस्तार
- 05057 गोरखपुर-दिल्ली विशेष गाड़ी 26 फरवरी तक निरस्त रहेगी।
- 05058 दिल्ली-गोरखपुर विशेष गाड़ी 27 फरवरी तक निरस्त रहेगी।
- 05053 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस विशेष गाड़ी 27 फरवरी तक निरस्त रहेगी।
- 05054 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर विशेष गाड़ी 28 फरवरी तक निरस्त रहेगी।
शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन ट्रेनों का अवधि विस्तार
- 01027 दादर-गोरखपुर स्पेशल 26 फरवरी तक मऊ जंक्शन पर शार्ट टमिनेट होगी।
- 01028 गोरखपुर-दादर स्पेशल 28 फरवरी तक मऊ जंक्शन से चलाई जाएगी।
- 22921 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस 22 फरवरी तक बलरामपुर में शार्ट टर्मिनेट होगी।
- 22922 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 24 फरवरी तक बलरामपुर से चलाई जाएगी।
- 15031 गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 24 फरवरी तक गोमतीनगर में शार्ट टर्मिनेट होगी।
- 15032 लखनऊ जं.-गोरखपुर एक्सप्रेस 24 फरवरी, 2026 तक गोमतीनगर से चलायी जाएगी।
- 11055 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस 27 फरवरी तक विस्तारित मार्ग गोंडा तक चलेगी।
- 11056 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 01 मार्च तक विस्तारित मार्ग गोंडा से चलाई जाएगी।
- 20103 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस 27 फरवरी तक विस्तारित मार्ग आजमगढ़ तक चलेगी।
- 20104 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 28 फरवरी तक विस्तारित मार्ग आजमगढ़ से चलेगी।
- 19409 साबरमती-गोरखपुर एक्सप्रेस 26 फरवरी तक विस्तारित मार्ग थावे तक चलाई जाएगी।
- 19410 गोरखपुर-साबरमती एक्सप्रेस 28 फरवरी तक विस्तारित मार्ग थावे से चलाई जाएगी।
- 11037 पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस 26 फरवरी तक विस्तारित मार्ग बढ़नी तक चलाई जाएगी।
- 11038 गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस 28 फरवरी तक विस्तारित मार्ग बढ़नी से चलाई जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।