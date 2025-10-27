Language
    Mirzapur में हुई इस खूबसूरत हसीना की एंट्री, बीना त्रिपाठी के सिंहासन को देगी टक्कर

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:51 PM (IST)

    मिर्जापुर की दुनिया के करोड़ों फैंस हैं। राजनीति, धोखा, षडयंत्र, खून खराबे से सराबोर प्रोजेक्ट की स्टारकास्ट पहले ही बहुत मशहूर हो चुकी है और अब इसमें एक और हसीना ने एंट्री ले ली है जिससे इसे देखने का मजा दुगना होने वाला है।

    मिर्जापुर में हुई इस हसीना की एंट्री

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मिर्जापुर का नाम सुनते ही आंखों के सामने पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदू शर्मा, अली फजल, श्वेता त्रिपाठी जैसे कलाकारों के चेहरे घूमने लगते हैं। कास्ट तो आईकॉनिक है ही इसके डायलॉग भी खूब मशहूर हुए। अब इसमें एक और हसीना ने एंट्री ले ली है।

    इस खूबसूरत हसीना ने ली एंट्री

    मिर्जापुर सीरीज सुपरहिट रही है और अब इस पर एक फिल्म बनने जा रही है जिसे नाम दिया गया है मिर्जापुर द फिल्म और जो खूबसूरत हसीना इसमें शामिल हुई हैं वह है सोनल चौहान। अभिनेत्री सोनल चौहान 'मिर्जापुर: द फिल्म' की टीम में शामिल हो गई हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की और निर्माता फरहान अख्तर, रितेश सिधवानी और निर्देशक गुरमीत सिंह का आभार व्यक्त किया।

    सोनल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नोट शेयर किया, जिसमें लिखा था, 'प्रिय सोनल, 'मिर्जापुर' की टीम में आपको पाकर हम बहुत उत्साहित हैं। आपके द्वारा पर्दे पर दिखाए जाने वाले जादू को देखने के लिए बेताब हैं। रितेश और फरहान, एक्सेल एंटरटेनमेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं'। उन्होंने कैप्शन दिया, 'ओम नमः शिवाय, अभी भी डूब रही हूं, इतने अविश्वसनीय और खेल बदलने वाले सफर का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। मैं मिर्जापुर: द फिल्म में शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित हूं और मैं आप सभी को यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि हमें स्क्रीन पर क्या दिखाना है। मिर्जापुर की दुनिया में मुझे लाने के लिए रितेश, फरहान अख्तर, गुरमीत सिंह और एक्सल मूवीज का धन्यवाद। मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर काफी एक्साइटेड हूं'।

    अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु के 'मिर्जापुर: द फिल्म' में अपने प्रतिष्ठित किरदारों में वापसी के अलावा, खबरें हैं कि जितेंद्र कुमार और रवि किशन भी कलाकारों में शामिल हो गए हैं, हालांकि निर्माताओं ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अब सोनल के कास्टिंग में शामिल होने की पुष्टी ने काफी एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी भी क्राइम-थ्रिलर में गोलू गुप्ता का किरदार फिर से निभाएंगी।

    'मिर्जापुर' सीरीज के तीनों सीजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हैं।

