Mahabharat Ek Dharmyudh Trailer: एआई से बनी पहली 'महाभारत' का ट्रेलर रिलीज, कब और कहां स्ट्रीम होगी सीरीज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पूरी दुनिया में एआई का उपयोग कई इनोवेटिव चीजों में किया जा रहा है। इसी बीच भारत में एआई के साथ एपिक महाभारत बनाई गई है जिसका ट्रेलर कर दिया गया है। इस सीरीज में एआई का बखूबी इस्तेमाल किया गया है।

यह सीरीज इस बात का प्रमाण है कि कैसे ऋषि वेद व्यास के 'महाभारत' जैसे महाकाव्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके दर्शकों के नए युग के लिए फिर से स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। यह तकनीक प्राचीन कथाओं में अद्भुत पैमाने और भावनात्मक गहराई के साथ जीवन फूंकने में मदद करती है, जिससे एंटरटेनमेंट का एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है।