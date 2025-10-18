Arijit Singh: ये है अरिजीत सिंह का सबसे ज्यादा बार देखा गया गाना, 1 बिलियन व्यूज के साथ बना हुआ है नंबर 1

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अरिजीत सिंह की आवाज करोड़ों दिलों पर राज करती है। प्यार, दोस्ती, ममता किसी भी इमोशन के गानों को अरिजीत अपनी आवाज से बेमिसाल बना देते हैं। वैसे तो उनके लगभग हर गाने को लोग पसंद करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि सिंगर का सबसे ज्यादा बार देखा गया गाना कौन सा है?

अरिजीत सिंह का यह गाना 6 साल पहले रिलीज हुआ था जिसे अब यूट्यूब पर 1.2 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इसी के साथ यह यूट्यूब पर सबसे ज्यादा बार देखा गया सॉन्ग बन गया है। इस गाने के लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं और प्रीतम ने इसे कंपोज किया है।