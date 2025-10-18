Language
    Arijit Singh: ये है अरिजीत सिंह का सबसे ज्यादा बार देखा गया गाना, 1 बिलियन व्यूज के साथ बना हुआ है नंबर 1

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    Arijit Singh की आवाज के करोड़ों लोग दिवाने हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सिंगर का सबसे ज्यादा बार देखा गया गाना कौन सा है। इस गाने को यूट्यूब पर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।

    ये है अरिजीत सिंह का सबसे ज्यादा बार देखा गया गाना

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अरिजीत सिंह की आवाज करोड़ों दिलों पर राज करती है। प्यार, दोस्ती, ममता किसी भी इमोशन के गानों को अरिजीत अपनी आवाज से बेमिसाल बना देते हैं। वैसे तो उनके लगभग हर गाने को लोग पसंद करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि सिंगर का सबसे ज्यादा बार देखा गया गाना कौन सा है?

    अरिजीत सिंह का यह गाना 6 साल पहले रिलीज हुआ था जिसे अब यूट्यूब पर 1.2 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इसी के साथ यह यूट्यूब पर सबसे ज्यादा बार देखा गया सॉन्ग बन गया है। इस गाने के लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं और प्रीतम ने इसे कंपोज किया है।

    ये है अरिजीत का Most Viewed सॉन्ग

    हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वो है फिल्म 'छिछोरे' का 'खैरियत' सॉन्ग। जो कि श्रद्धा कपूर और दिवंगत स्टार सुशांत सिंह राजपूत पर फिल्माया गया है। इस गाने को यूट्यूब पर अब तक 1.2 बिलियन व्यूज मिल चुके हैं। वहीं 8.1 मिलियन बार लाइक किया जा चुका है। इसके बाद अरिजीत सिंह का दूसरा सबसे ज्यादा बार देखा गया गाना 'फिर भी तुमको चाहूंगा' है जिसे 1.1 बिलियन व्यूज मिले हैं।

     

    ये हैं अरिजीत के मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग

    अरिजीत सिंह के मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग की बात करें तो पहले नंबर पर 2013 में आई आशिकी का तुम ही हो है, जिसमें श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर थे। दूसरे नंबर पर ए दिल है मुश्किल का टाइटल ट्रैक है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय लीड रोल में थे। वहीं तीसरे नंबर पर अरिजीत सिंह का मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग जवान फिल्म का चलैया है जो शाह रुख खान और नयनतारा पर फिल्माया गया था।

