Oscar 2026 में देश का नाम रोशन करेगी मराठी फिल्म, 150 मूवीज की लिस्ट में शामिल हुई दशावतार?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 98वें अकादमी पुरस्कार का आयोजन कुछ महीनों बाद होने जा रहा है, जिस पर हर किसी सिनेप्रेमी की नजर बनी हुई है। ऑस्कर अवॉर्ड्स को लेकर हमेशा से भारतीय फिल्मों के नाम चर्चा में रहे हैं, शॉर्टलिस्ट के तौर पर कई इंडियन मूवीज ऑस्कर में अपनी जगह बनाने में सफल रही हैं। ऑस्कर अवॉर्ड 2026 को लेकर भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है।

खबर है कि अब ऑस्कर अवॉर्ड 2026 के लिए 150 फिल्मों की शॉर्टलिस्ट में मराठी मूवी दशावतार का नाम भी शामिल हो रहा है, जो इस इंटरनेशनल फिल्म अवॉर्ड में भारत का नाम रोशन कर सकती है। ऑस्कर में हुई मराठी फिल्म की एंट्री जब भी अकादमी पुरस्कार का समय नजदीक आता है, हर किसी को इंडियन एंट्रीज का इंतजार रहता है। इस बार मराठी सिनेमा भी ऑस्कर में अपनी धाक जमाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब मराठी मूवी दशावतार को फिल्म को 98वें अकादमी पुरस्कार में जगह मिली है। दशावतार को ऑस्कर 2026 की कंटेंशन लिस्ट में शामिल किया गया है, जिनमें कुल 150 मूवीज के नाम शामिल हैं।