Oscar 2026: भारत से Homebound ने ऑस्कर में बना लिया दबदबा, 15 फिल्मों की लिस्ट में शामिल..करण जौहर हुए इमोशनल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'होमबाउंड' ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि एक अच्छी फिल्म को बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों की जरूरत नहीं हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में 9 मिनट का स्टेंडिंग ओवेशन पाने वाली 'होमबाउंड' ने ऑस्कर तक अपना रास्ता बना लिया है।

नीरज घायवान ने निर्देशन में बनी विशाल जेठवा और ईशान खट्टर स्टारर होमबाउंड को हाल ही में 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इस खुशखबरी से फिल्म के निर्माता करण जौहर काफी इमोशनल हो गए हैं। फिल्म को ऑस्कर में किस कैटेगरी में शामिल किया गया है, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

ऑस्कर 2026 में इस कैटेगरी में हुई शॉर्टलिस्ट द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ने मंगलवार को अलग-अलग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट की घोषणा की थी। इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में 15 फिल्में आगे बढ़ी, जिसमें भारत की 'होमबाउंड' भी शामिल है।

करण जौहर 'होमबाउंड' के शॉर्टलिस्ट होने पर हुए भावुक होमबाउंड के ऑस्कर 2026 में नॉमिनेशन की तरफ एक और कदम बढ़ता देखकर करण जौहर काफी इमोशनल हो गए। उनके धर्मा प्रोडक्शन में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर आभार व्यक्त करते हुए लिखा, "98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में होमबाउंड बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है। हम दुनियाभर से मिल रहे सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं"।