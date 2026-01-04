Language
    Oscar के लिए क्या करनी पड़ती है लॉबिंग? होमबाउंड एक्टर विशाल जेठवा ने बताई अंदर की बात

    By Smita SrivastavaEdited By: Tanya Arora
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    विशाल जेठवा ने 'होमबाउंड' के ऑस्कर शॉर्टलिस्ट होने पर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि अपनी संस्कृति को सिनेमा के जरिए दिखाने से फिल्म लोगों तक पहुंचती है ...और पढ़ें

    विशाल जेठवा ने अमेरिका में लॉबिंग को लेकर बोली ये बात/ फोटो- Instagram

    स्मिता श्रीवास्तव, मुंबई। इस साल ऑस्कर अवॉर्ड में अंतरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म की 15 शॉर्ट लिस्ट फिल्मों में विशाल जेठवा और ईशान खट्टर अभिनीत फिल्म ‘होमबाउंड’ भी शामिल हुई है। नीरज घेवान निर्देशित फिल्म के प्रमोशन के लिए अमेरिका से लौटे विशाल से हुई बातचीत के कुछ अंश...

    प्रश्न: होमबाउंड के ऑस्कर में शॉर्ट लिस्ट की खबर पता चलने पर किससे सबसे पहले बात की ?

    उत्तर: मैं घर पर दोस्त के साथ बैठा था। मुझे जब खबर मिली तो लगा कि सबसे पहले मां को फोन करूं। वह अभी लंदन में हैं। मैंने उन्हें वीडियो कॉल किया, फिर नीरज सर को फोन किया। जब ऐसी खबर मिलती है तो खुशी तो बहुत होती है, लेकिन उसे प्रोसेस करने में थोड़ा समय लगता है। मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकता।

    प्रश्न: अमेरिका में लॉबिंग करनी पड़ती है। बहुत लोगों तक फिल्म को पहुंचाना होता है, कैसा अनुभव रहा?

    उत्तर: मुझे लगता है कि हम जब भी कोई फिल्म अपनी रियलिटी पर बनाएंगे तो वह लोगों तक पहुंचती है। अगर हम दूसरों के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करेंगे, अपनी अलग पहचान और सोच को दबा देंगे, तो सामने वाले को हम बाकी सब जैसे ही लगने लगेंगे। बेहतर होगा कि हम अपनी विविध संस्कृति को सिनेमा के जरिये दिखाएं।

    मैंने देखा कि जितनी भी इंटरनेशनल फिल्में आई हैं, वह अपनी बातों को आगे रखने में यकीन रखते हैं। बाकी लाबिंग का काम धर्मा प्रोडक्शन और नीरज सर के मार्गदर्शन में हो रहा है। हम बतौर टीम अपना योगदान दे रहे हैं। हम प्रमोशन के दौरान वहां मौजूद रहते हैं। हम अपने समर्थकों तक फिल्म पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा शानदार अनुभव है। मतलब वंस इन ए लाइफटाइम। जब हम वहां जाते हैं, तो हालीवुड के काफी सारे कलाकार भी होते हैं। उनके बीच में हम खड़े होकर बात कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है।

    प्रश्न: हाल ही में करण जौहर ने इंटरनेट मीडिया पर अपनी पोस्ट में साझा किया था कि एयरपोर्ट पर समय से बहुत पहले पहुंच जाते हैं। पैकिंग से लेकर पूरे सफर तक आप चीजों को लेकर कितने सचेत रहते हैं?

    उत्तर: मुझे सबसे ज्यादा परेशानी होती है 14-15 घंटे लंबी फ्लाइट से। ऊपर से पासपोर्ट की लगातार चिंता लगी रहती है। मैं बार-बार चेक करता हूं और इसके खो जाने का डर हमेशा रहता है। फिर टाइम जोन का फर्क। मुंबई में उतनी ठंड नहीं होती, लेकिन विदेश में कई जगहों पर कड़ाके की ठंड होती है। मेरे जैसे शुद्ध शाकाहारी के लिए खाने की भी समस्या रहती है। शाकाहारी खाना आसानी से नहीं मिलता। आस-पास कोई जाना-पहचाना न होना भी चुनौती बन जाता है। इसके अलावा पैकिंग की टेंशन, हर समय अच्छा दिखने की जिम्मेदारी, खुद ही बाल बनाना और तैयार होना क्योंकि विदेश में हर बार पूरी टीम साथ नहीं होती, लेकिन आखिरकार जब सब सही होता है, तो यह सारी मेहनत वाकई सार्थक लगती है।

    प्रश्न: बीते साल का क्या अनुभव रहा, जो आप नए साल के साथ लेकर चलना चाहेंगे?

    उत्तर: मेरा यह सबक रहा है कि खुद को और दूसरों को स्वीकार करना सीखें। खुद को पूरी तरह उसी रूप में स्वीकार करें, जैसे हम हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा। इसका अर्थ है कि अपनी कमियों और खूबियों को पहचानते हुए बेहतर बनने की इच्छा को जिंदा रखना। ‘होमबाउंड’ करने के बाद यह बात मुझे खास तौर पर समझ आई। आप अपनी यूएसपी की वजह से ही यहां तक पहुंचे हैं।

    प्रश्न: आपने इस साल अपने लिए कोई प्रोफेशनल या निजी लक्ष्य सेट किया है?

    उत्तर: मैं कई वर्षों से अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहा हूं। हर बार मुझे लगता है कि मैं अच्छी फिजीक मेनटेन कर लूं, लेकिन किसी न किसी वजह से वह हो नहीं पाता। (हंसते हुए) तीन महीने में मेरा कोई ऐसा शूट आ जाता है, जिससे वर्कआउट छूट जाता हूं। निर्देशक कहते हैं कि आपको 10 किलोग्राम वजन कम करना है, तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसके अलावा, मैं यह भी चाहता हूं कि बाहरी परिस्थितियां मुझे ज्यादा प्रभावित न करें, क्योंकि उनका सीधा असर मेरी खुशी पर पड़ता है। मैं बहुत भावुक हूं, इस साल मैं भावनात्मक रूप से और मजबूत बनना चाहता हूं।

    प्रश्न: आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताएं?

    उत्तर: मेरी एक वेब सीरीज आने वाली है। ‘होमबाउंड’ से पहले मैंने दो फिल्में शूट की थी। पता नहीं उनमें से पहले कौन सी प्रदर्शित होगी। जनवरी में एक फिल्म की शूटिंग आरंभ करूंगा। फिलहाल किसी की भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बता नहीं सकता।

