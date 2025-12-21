'मेरा सिर खिड़की से टकराया और...', Nora Fatehi ने कार एक्सीडेंट का भयानक एक्सपीरियंस किया शेयर
बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) का बीती शाम को कार एक्सीडेंट हो गया था। चोट लगने के बावजूद वह डीजे डेविड गुएटा (DJ David Guetta) के साथ स्टे ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार को बॉलीवुड से शॉकिंग खबर सामने आई। बी-टाउन की फैशन क्वीन नोरा फतेही (Nora Fatehi) का कार एक्सीडेंट हो गया था। यह मामला उस वक्त हुआ, जब नोरा डीजे डेविड गुएटा (DJ David Guetta) के कॉन्सर्ट में जा रही थीं।
बताया जा रहा है कि एक शराब के नशे में चूर ड्राइवर ने उनकी गाड़ी को ठोक दिया जिसके बाद नोरा फतेही घायल हो गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। चोट लगने के बावजूद वह डेविड गुएटा के कॉन्सर्ट में भी शामिल हुईं। अब उन्होंने बताया है कि उनकी हालत कैसी है।
कार एक्सीडेंट के बाद नोरा फतेही की हालत
नोरा फतेही ने अपने फैंस से उस दर्दनाक एक्सपीरियंस को शेयर किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो के जरिए अपनी हेल्थ अपडेट बताई है। एक्ट्रेस ने कहा, "हैलो दोस्तों, मैं बस आप लोगों को यह बताने आई हूं कि मैं ठीक हूं। हां, आज दोपहर मेरा एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया था। एक नशे में धुत आदमी जो गाड़ी चला रहा था, उसने मेरी कार में टक्कर मार दी और बदकिस्मती से टक्कर बहुत जोरदार थी और उसने मुझे कार के दूसरी तरफ फेंक दिया। मेरा सिर खिड़की से टकरा गया।"
यह भी पढ़ें- 'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी...' Nora Fatehi का फूटा गुस्सा, Dawood से जुड़े ड्रग पार्टी मामले में आया था नाम
नोरा फतेही के सिर में आई चोट
थामा एक्ट्रेस ने आगे कहा, "मैं जिंदा हूं और ठीक हूं। सूजन और सिर में हल्के चोट जैसी मामूली इंजरी हुई है, लेकिन मैं ठीक हूं। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं। यह बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन मैं यह कहने आई हूं कि इसीलिए आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मुझे तो वैसे भी शराब से नफरत है। सच कहूं तो, मुझे कभी भी शराब या ड्रग्स, गांजा जैसी कोई भी चीज पसंद नहीं आई, जो आपको दिमागी तौर पर किसी दूसरी हालत में ले जाए। मैं इसे बढ़ावा नहीं देती और न ही मुझे ऐसी चीजों के आसपास रहना पसंद है।"
नशे से इसलिए दूर रहती हैं नोरा फतेही
नोरा फतेही ने कहा, "आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यह 2025 है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस बारे में भी बात करनी पड़ रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि दोपहर 3 बजे ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई नशे में गाड़ी चलाएगा और लोगों की जान खतरे में डालेगा। फिर भी मैं सबको बताना चाहती हूं कि मैं ठीक हूं। मुझे कुछ समय तक दर्द रहेगा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं जिंदा हूं।"
