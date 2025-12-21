'मेरा सिर खिड़की से टकराया और...', Nora Fatehi ने कार एक्सीडेंट का भयानक एक्सपीरियंस किया शेयर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार को बॉलीवुड से शॉकिंग खबर सामने आई। बी-टाउन की फैशन क्वीन नोरा फतेही (Nora Fatehi) का कार एक्सीडेंट हो गया था। यह मामला उस वक्त हुआ, जब नोरा डीजे डेविड गुएटा (DJ David Guetta) के कॉन्सर्ट में जा रही थीं।

बताया जा रहा है कि एक शराब के नशे में चूर ड्राइवर ने उनकी गाड़ी को ठोक दिया जिसके बाद नोरा फतेही घायल हो गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। चोट लगने के बावजूद वह डेविड गुएटा के कॉन्सर्ट में भी शामिल हुईं। अब उन्होंने बताया है कि उनकी हालत कैसी है।

कार एक्सीडेंट के बाद नोरा फतेही की हालत नोरा फतेही ने अपने फैंस से उस दर्दनाक एक्सपीरियंस को शेयर किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो के जरिए अपनी हेल्थ अपडेट बताई है। एक्ट्रेस ने कहा, "हैलो दोस्तों, मैं बस आप लोगों को यह बताने आई हूं कि मैं ठीक हूं। हां, आज दोपहर मेरा एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया था। एक नशे में धुत आदमी जो गाड़ी चला रहा था, उसने मेरी कार में टक्कर मार दी और बदकिस्मती से टक्कर बहुत जोरदार थी और उसने मुझे कार के दूसरी तरफ फेंक दिया। मेरा सिर खिड़की से टकरा गया।"