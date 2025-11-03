100 साल पहले ले जाती है Netflix की ये फिल्म, बगैर डायलॉग के 1 घंटे 56 की मूवी ने OTT पर मचाया धमाल
पुराने दौर में जब सिनेमा का आगाज हुआ, तब मूक फिल्में बनाई जाती थीं। हाल ही में ऐसी ही साइलेंट कॉमेडी थ्रिलर फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज किया गया है, जिसमें एक भी डायलॉग नहीं है, लेकिन फिर भी मूवी की कहानी आपका दिल जीत लेगी। ये फिल्म आपको कमल हासन की पुष्पक की याद जरूर दिलाएगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अभिनेता कमल हासन की फिल्म पुष्पक आपको याद है, जिसमें एक भी डायलॉग नहीं था, लेकिन फिर भी कहानी और किरदार बहुत कुछ बयां करते थे। ठीक इसी तरह की एक नई फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ऑनलाइन स्ट्रीम की गई है, जो एक कॉमेडी थ्रिलर है। इसमें ड्रामा, सस्पेंस, कॉमेडी और मर्डर मिस्ट्री का महा डोज देखने को मिलेगा।
1 घंटा 56 मिनट की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा रही है। कहानी इतनी सधी हुई है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में जिक्र किया जा रहा है।
नेटफ्लिक्स पर छाई साइलेंट फिल्म
1910 के आस-पास जब सिनेमा जगत की शुरुआत हुई तो उस वक्त मूक फिल्में बनाई जाती थीं। जिनमें कोई डायलॉग नहीं होते थे। बस किरदार और कहानी एक बैकग्राउंड म्यूजिक के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करते थे। अब करीब 100 साल बाद एक ऐसी ही फिल्म आई है, जिसका नाम है उफ्फ ये स्यापा (Ufff Yeh Siyapaa)।
सोहम शाह, नुसरत भरूचा, नोरा फतेही और ओमकार कपूर जैसे सितारों से सजी ये साइलेंट फिल्म नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई है। बगैर डायलॉग वाली इस मूवी ने अपनी बेहतरीन कहानी से हर किसी का दिल जीत लिया है।
जहां एक तरफ सवांद को आज के दौर में फिल्मों की जान माना जाता है, वहां मेकर्स ने उफ्फ ये स्यापा जैसी साइलेंट फिल्म बनाकर बोल्ड मूव खेला है, जिसकी प्रशंसा हर तरफ हो रही है।
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इसे दर्शकों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। यही नहीं तमाम क्रिटिक्स भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। इतना ही नहीं आईएमडीबी की तरफ से भी उफ्फ ये स्यापा को 5.6/10 की अच्छी रेटिंग मिली है, जो इसे देखने लायक बनाती है।
क्या है उफ्फ ये स्यापा की कहानी?
गौर किया जाए उफ्फ ये स्यापा की कहानी की तरफ तो ये एक छोटे से पार्सल की स्टोरी है, जो गलत पते पर पहुंचकर बड़ा कांड करा देता है। एक शख्स है, जो अपनी हॉट पड़ोसन पर लाइन मारता रहता है, जबकि पत्नी के सामने उसकी एक नहीं चलती। फिर उस व्यक्ति का पाला दो लाशों से पड़ता है और मूवी की कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। एक सोशल ड्रामा और कॉमेडी के डोज के दम पर उफ्फ ये स्यापा आपको एंटरटेन करती नजर आएगी।
