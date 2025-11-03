100 साल पहले ले जाती है Netflix की ये फिल्म, बगैर डायलॉग के 1 घंटे 56 की मूवी ने OTT पर मचाया धमाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अभिनेता कमल हासन की फिल्म पुष्पक आपको याद है, जिसमें एक भी डायलॉग नहीं था, लेकिन फिर भी कहानी और किरदार बहुत कुछ बयां करते थे। ठीक इसी तरह की एक नई फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ऑनलाइन स्ट्रीम की गई है, जो एक कॉमेडी थ्रिलर है। इसमें ड्रामा, सस्पेंस, कॉमेडी और मर्डर मिस्ट्री का महा डोज देखने को मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

1 घंटा 56 मिनट की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा रही है। कहानी इतनी सधी हुई है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

नेटफ्लिक्स पर छाई साइलेंट फिल्म 1910 के आस-पास जब सिनेमा जगत की शुरुआत हुई तो उस वक्त मूक फिल्में बनाई जाती थीं। जिनमें कोई डायलॉग नहीं होते थे। बस किरदार और कहानी एक बैकग्राउंड म्यूजिक के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करते थे। अब करीब 100 साल बाद एक ऐसी ही फिल्म आई है, जिसका नाम है उफ्फ ये स्यापा (Ufff Yeh Siyapaa)।

जहां एक तरफ सवांद को आज के दौर में फिल्मों की जान माना जाता है, वहां मेकर्स ने उफ्फ ये स्यापा जैसी साइलेंट फिल्म बनाकर बोल्ड मूव खेला है, जिसकी प्रशंसा हर तरफ हो रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इसे दर्शकों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। यही नहीं तमाम क्रिटिक्स भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। इतना ही नहीं आईएमडीबी की तरफ से भी उफ्फ ये स्यापा को 5.6/10 की अच्छी रेटिंग मिली है, जो इसे देखने लायक बनाती है।