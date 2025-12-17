Language
    2 घंटे 29 मिनट की फिल्म ने Prime Video पर डाला डेरा, आते ही ट्रेंडिंग में कब्जा ली नंबर-1 की कुर्सी

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:33 PM (IST)

    आए दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक से एक नई फिल्म और वेब सीरीज को रिलीज किया जाता है। हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर एक 2 घंटे 29 की मू ...और पढ़ें

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी के पॉपुलर प्लेटफॉर्म के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें अमेजन प्राइम वीडियो का नाम भी शामिल रहता है। हाल ही में प्राइम वीडियो पर 2 घंटे 29 मिनट की फिल्म को रिलीज किया गया है, जिसका जॉनर हॉरर कॉमेडी है। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली ये मूवी अब ओटीटी पर भी कमाल कर रही है और आते ही ट्रेंडिंग में नंबर-1 बन गई है। 

    थिएटर्स की तरह ओटीटी पर भी इस मूवी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 

    ओटीटी पर छाई ये फिल्म

    दीवाली के मौके पर इस मूवी को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया था। अब दो महीने बाद इसे ओटीटी पर 16 दिसंबर को स्ट्रीम किया गया है। जिस फिल्म के बारे में इस लेख में चर्चा की जा रही है, उसकी कहानी एक सीधे-साधे लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में ट्रिप करना जाता है।

    तभी अचानक वहां उस पर एक भालू हमला कर देता है। इस दौरान जंगल में मौजूद एक लड़की उसकी जान बचा लेती है। बाद में उसे पता लगता है कि उस लड़की के पास अलौकिक शक्तियां है, जिसके चलते उसकी जान बची।

    इसके बाद फिल्म की स्टोरी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और बाद में उस लड़के में भी वह शक्तियां आ जाती हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां बात आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म थामा (Thamma) की जा रही है।

    दीवाली के मौके पर थिएटर्स से लेकर बॉक्स ऑफिस तक धूम मचाने वाली थामा को मंगलवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर ऑनलाइन रिलीज किया गया है। 

    प्राइम वीडियो पर आते ही थामा टॉप ट्रेंडिंग में नंबर-1 के पायदान पर बनी हुई है। ऑनलाइन इस फिल्म को ऑडियंस धडल्ले से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक थामा को नहीं देखा तो अब इसे ओटीटी पर घर बैठे आसानी से देख सकते हैं। 

    थामा की आईएमडीबी रेटिंग कितनी

    कमर्शियल तौर पर सफल रहने वाली थामा को इंटरनेट मूवी डेटाबेस की तरफ से भी अच्छी रेटिंग मिली है। इस हॉरर कॉमेडी  आईएमडीबी ने 6.1/10 की पॉजिटिव रेटिंग मिली है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि थामा एक मस्ट वॉच मूवी है। 

