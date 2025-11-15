'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी...' Nora Fatehi का फूटा गुस्सा, Dawood से जुड़े ड्रग पार्टी मामले में आया था नाम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी गलियारों में एक बार फिर दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) की वजह से हलचल पैदा हो गई है। हाल ही में गैंगस्टर से जुड़े ड्रग पार्टी मामले में कई बॉलीवुड सेलेब्स का नाम सामने आया था जिनमें से एक नोरा फतेही (Nora Fatehi) भी थीं। अब एक्ट्रेस ने आरोपों पर अपना रिएक्शन दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीटीआई के मुताबिक, 252 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन जब्ती मामले में दुबई से डिपोर्ट हुए मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ जो दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है। आरोपी का कहना है कि वह देश-विदेश में ड्रग पार्टी आयोजित करता है जिसमें दाऊद का भांजा अलीशा पारकर, श्रद्धा कपूर और नोरा फतेही समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल होते हैं।