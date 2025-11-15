Language
    'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी...' Nora Fatehi का फूटा गुस्सा, Dawood से जुड़े ड्रग पार्टी मामले में आया था नाम

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:08 PM (IST)

    गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) से जुड़े ड्रग पार्टी मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) समेत बॉलीवुड सेलेब्स का नाम सामने आया था। अब नोरा फतेही ने इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। जानिए एक्ट्रेस ने क्या कहा है। 

    नोरा फतेही ने ड्रग पार्टी में शामिल होने के दावे पर किया रिएक्ट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी गलियारों में एक बार फिर दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) की वजह से हलचल पैदा हो गई है। हाल ही में गैंगस्टर से जुड़े ड्रग पार्टी मामले में कई बॉलीवुड सेलेब्स का नाम सामने आया था जिनमें से एक नोरा फतेही (Nora Fatehi) भी थीं। अब एक्ट्रेस ने आरोपों पर अपना रिएक्शन दिया है।

    पीटीआई के मुताबिक, 252 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन जब्ती मामले में दुबई से डिपोर्ट हुए मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ जो दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है। आरोपी का कहना है कि वह देश-विदेश में ड्रग पार्टी आयोजित करता है जिसमें दाऊद का भांजा अलीशा पारकर, श्रद्धा कपूर और नोरा फतेही समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल होते हैं। 

    ड्रग पार्टी में शामिल होने से नोरा का इनकार

    नोरा फतेही ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर ड्रग पार्टी विवाद पर अपना पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पार्टियों में नहीं जाती हूं। मैं लगातार फ्लाइट्स में रहती हूं। मैं काम में डूबी रहती हूं। मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। मैं खुद को ऐसे लोगों से नहीं जोड़ती। अपने छुट्टियों के दिनों में मैं दुबई के किसी बीच पर या अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ घर पर होती हूं। मैं अपना पूरा दिन और रात अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में बिताती हूं। आप जो भी पढ़ें उस पर विश्वास न करें।"

    Nora Fatehi

    नोरा फतेही ने दी धमकी

    नोरा फतेही ने आगे कहा, "ऐसा लगता है कि मेरा नाम ईजी टार्गेट है लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी। यह पहले भी एक बार हो चुका है। आप लोगों ने झूठ के साथ मुझे बर्बाद करने की कोशिश की और यह काम नहीं किया। मैंने चुपचाप देखा कि कैसे हर किसी ने मेरा नाम खराब करने, मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और मुझे क्लिकबेट के रूप में इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। प्लीज मेरे नाम और छवि का इस्तेमाल उन स्थितियों पर करने से बचें जिनका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।"

