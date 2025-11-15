Dawood Ibrahim से जुड़े ड्रग पार्टी मामले में आया Shraddha Kapoor का नाम, इन सितारों पर भी गिरेजी गाज!

Language
    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:34 PM (IST)

    दाऊद इब्राहिम ड्रग पार्टी मामले (Dawood Ibrahim Drug Party Case) में बॉलीवुड में हलचल मची है। दुबई से डिपोर्ट किए गए आरोपी मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख ने पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे किए हैं जिसमें श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) का नाम सामने आया है।

    दाऊद इब्राहिम ड्रग पार्टी मामले में श्रद्धा-नोरा का नाम आया सामने। फोटो क्रेडिट - इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस वक्त फिल्मी गलियारों में दाउद इब्राहिम ड्रग केस (Dawood Ibrahim Drug Party Case) के चलते हलचल पैदा हो गई है। गैंगस्टर के ड्रग पार्टी मामले में श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) और नोरा फतेही (Nora Fatehi) जैसे सितारों के शामिल होने की खबर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मामले में फिल्मी सितारों पर गाज गिर सकती है।

    हुआ यूं कि हाल ही में मेफेड्रोन जब्ती मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसे दुबई से डिपोर्ट किया गया था। आरोपी का नाम मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख बताया जा रहा है जो इस वक्त एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) की घाटकोपर यूनिट की हिरासत में है।

    ड्रग पार्टी से जुड़े मामले में श्रद्धा का नाम

    पीटीआई के मुताबिक, अधिकारियों ने दावा किया है कि सुहैल शेख ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वह देश-विदेश में ड्रग पार्टीज का आयोजन करता था जिसमें दाऊद इब्राहिम के भांजे अलीशाह पारकर के अलावा फैशन और बॉलीवुड से जुड़े सितारे भी शामिल होते थे। शेख सिर्फ पार्टी का आयोजन ही नहीं करता था, बल्कि वह ड्रग्स भी सप्लाई करता था।

    इन सितारों का भी आया नाम

    शेख ने दावा किया है कि उसने ऐसी पार्टीज का आयोजन किया है जिसमें दाऊद इब्राहिम के भांजा अलीशा पारकर (हसीना पारकर का बेटा), अभिनेत्री नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर, उनके भाई सिद्धांत कपूर, फिल्म निर्माता अब्बास मस्तान, रैपर लोका और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी उर्फ ओरहाम अवत्रामणि भी शामिल होते थे। फिलहाल, अधिकारी इसकी जांच कर रही है कि शेख का दावा सच है या नहीं। मामले में सितारों से पूछताछ भी हो सकती है।

    क्या है पूरा मामला?

    बता दें कि शेख को पिछले साल मार्च में पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले में 252 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन जब्ती के मामले में दुबई से डिपोर्ट होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। शेख, सलीम डोला का खास आदमी बताया जाता है जो दाऊद इब्राहिम के गिरोह से जुड़ा है। सलीम का बेटा ताहिर डोला भी ANC की गिरफ्त में है। फिलहाल, अभी किसी भी सेलिब्रिटीज ने इस विवाद पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है।

    मालूम हो कि साल 2017 में श्रद्धा कपूर ने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर पर बनी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में उनके भाई दाऊद इब्राहिम की भूमिका में थे। 

