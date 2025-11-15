Dawood Ibrahim से जुड़े ड्रग पार्टी मामले में आया Shraddha Kapoor का नाम, इन सितारों पर भी गिरेजी गाज!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस वक्त फिल्मी गलियारों में दाउद इब्राहिम ड्रग केस (Dawood Ibrahim Drug Party Case) के चलते हलचल पैदा हो गई है। गैंगस्टर के ड्रग पार्टी मामले में श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) और नोरा फतेही (Nora Fatehi) जैसे सितारों के शामिल होने की खबर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मामले में फिल्मी सितारों पर गाज गिर सकती है।

हुआ यूं कि हाल ही में मेफेड्रोन जब्ती मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसे दुबई से डिपोर्ट किया गया था। आरोपी का नाम मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख बताया जा रहा है जो इस वक्त एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) की घाटकोपर यूनिट की हिरासत में है।

ड्रग पार्टी से जुड़े मामले में श्रद्धा का नाम पीटीआई के मुताबिक, अधिकारियों ने दावा किया है कि सुहैल शेख ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वह देश-विदेश में ड्रग पार्टीज का आयोजन करता था जिसमें दाऊद इब्राहिम के भांजे अलीशाह पारकर के अलावा फैशन और बॉलीवुड से जुड़े सितारे भी शामिल होते थे। शेख सिर्फ पार्टी का आयोजन ही नहीं करता था, बल्कि वह ड्रग्स भी सप्लाई करता था।