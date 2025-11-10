49 साल के हीरो संग इश्क फरमाएंगी Shraddha Kapoor, लक्ष्मण उतेकर की 'ईथा' में वर्सेटाइल एक्टर की एंट्री

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। उनके हाथ छावा डायरेक्टर की आगामी फिल्म ईथा (Eitha) लगी है जिसमें वह लीड रोल निभाएंगी। इस फिल्म में उनके अपोजिट जो हीरो नजर आने वाले हैं, उनका नाम सामने आया है।

श्रद्धा कपूर की आगामी फिल्म ईथा (Eitha) का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर कर रहे हैं। फिल्म महाराष्ट्र की मशहूर लावणी डांसर रहीं विठाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक है और इसमें श्रद्धा उनका ही किरदार निभाती दिखेंगी। श्रद्धा कपूर की फिल्म में इस एक्टर की एंट्री बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है और हीरो की भी एंट्री हो गई है। इस फिल्म में श्रद्धा 11 साल बड़े एक्टर के साथ इश्क फरमाती हुई नजर आएंगी। यह हीरो हैं रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda)। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, सुल्तान एक्टर को श्रद्धा के अपोजिट कास्ट कर लिया गया है।