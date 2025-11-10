49 साल के हीरो संग इश्क फरमाएंगी Shraddha Kapoor, लक्ष्मण उतेकर की 'ईथा' में वर्सेटाइल एक्टर की एंट्री
स्त्री 2 के बाद श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) के हाथ एक बड़ी फिल्म लग गई है। वह लक्ष्मण उतेकर की फिल्म ईथा में मुख्य भूमिका निभाएंगी। फिल्म की चर्चा के बीच अब ऐसी खबर आ रही है कि श्रद्धा के अपोजिट 49 साल के वर्सेटाइल एक्टर लीड रोल में होंगे। जानिए उनके बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। उनके हाथ छावा डायरेक्टर की आगामी फिल्म ईथा (Eitha) लगी है जिसमें वह लीड रोल निभाएंगी। इस फिल्म में उनके अपोजिट जो हीरो नजर आने वाले हैं, उनका नाम सामने आया है।
श्रद्धा कपूर की आगामी फिल्म ईथा (Eitha) का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर कर रहे हैं। फिल्म महाराष्ट्र की मशहूर लावणी डांसर रहीं विठाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक है और इसमें श्रद्धा उनका ही किरदार निभाती दिखेंगी।
श्रद्धा कपूर की फिल्म में इस एक्टर की एंट्री
बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है और हीरो की भी एंट्री हो गई है। इस फिल्म में श्रद्धा 11 साल बड़े एक्टर के साथ इश्क फरमाती हुई नजर आएंगी। यह हीरो हैं रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda)। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, सुल्तान एक्टर को श्रद्धा के अपोजिट कास्ट कर लिया गया है।
यह भी पढ़ें- पूरा हुआ Shraddha Kapoor के बचपन का सपना, इस तरह से हॉलीवुड में किया डेब्यू?
पहली बार साथ दिखेंगे रणदीप-श्रद्धा
ऐसा पहली बार होगा जब 49 साल के रणदीप हुड्डा, श्रद्धा कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। रिपोर्ट्स की मानें तो वह फिल्म में रोमांटिक हीरो के रूप में दिखाई देंगे। श्रद्धा और रणदीप ने कभी भी साथ में काम नहीं किया है लेकिन मेकर्स दोनों की कास्टिंग को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं। दोनों ही सिनेमा के उम्दा कलाकार हैं जो लक्ष्मण के विजन को पर्दे पर बेहतरीन ढंग से दिखा सकते हैं।
बायोपिक ईथा में किसकी भूमिका निभाएंगी श्रद्धा कपूर?
ईथा महाराष्ट्र की सबसे सम्मानित लोक कलाकारों में से एक विठाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक है। उन्होंने अपनी लावणी और तमाशा से लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए दो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। श्रद्धा को स्क्रीन पर विठाबाई के रोल में देखना दिलचस्प होगा। एक्ट्रेस ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। हालांकि, अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। ईथा के बाद श्रद्धा कपूर स्त्री 3 में भी नजर आ सकती हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।