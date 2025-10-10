Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस कारण Randeep Hooda के लिए करवाचौथ का व्रत रखती हैं पत्नी, जीतेंद्र के प्लेनक्रैश किस्से से है इंस्पायर

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 11:13 AM (IST)

    आज हर शादीशुदा महिला धूमधाम से करवाचौथ का त्यौहार मना रही है। एक्टर रणदीप हुड्डा की पत्नी तथा अभिनेत्री लिन लैशराम मणिपुर से हैं, जहां करवाचौथ मनाने की परंपरा नहीं है, पर इस व्रत पर्व में उनकी आस्था गहरी है। उन्होंने बताया कि जीतेंद्र की एक स्टोरी से वजह इस व्रत को रखने के लिए काफी इंस्पायर हुईं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    रणदीप हुड्डा की पत्नी ने रखा करवाचौथ का व्रत/ फोटो- Instagram

    दीपेश पांडे, मुंबई। बॉलीवुड में करवाचौथ का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। शिल्पा शेट्टी से लेकर रवीना टंडन, फराह खान सहित कई अभिनेत्रियां अनिल कपूर के जुहू बंगले पर पहुंचती हैं और वहीं पर धूमधाम से शादीशुदा एक्ट्रेसेज इस त्यौहार को मनाती हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वैसे कई जगहों पर करवाचौथ मनाने की रीत नहीं है, जिनमें से एक मणिपुर भी है। हालांकि, अभिनेता रणदीप हुड्डा की पत्नी पिछले 2 साल से शादी के बाद से ही एक्टर के लिए करवाचौथ का व्रत रख रही हैं। हाल ही में लिन लैशराम ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया कि वह ये व्रत क्यों रखती हैं। इसके साथ ही वह जितेंद्र की उस कहानी का भी जिक्र किया, जिसने उन्हें इंस्पायर किया। 

    करवाचौथ ने बचा ली थी प्लेनक्रैश में जीतेंद्र की जान?

    रणदीप हुड्डा नी पत्नी ने बताया कि उनके मणिपुर में करवाचौथ का रिवाज नहीं है, लेकिन वह बॉलीवुड फिल्मों से जिस तरह से इस पर्व को मनाया जाता है, उसे देखते हुए बड़ी हुई हैं। 

    यह भी पढ़ें- Jaat Collection Day 27: Raid 2 के सामने 27वें दिन भी सीना तान खड़ा रहा 'जाट', मंगलवार को कमा लिया इतना पैसा

    "मैंने शादी के बाद से ही करवाचौथ का व्रत रखना शुरू कर दिया था। हमारे मणिपुर में करवाचौथ मनाने का रिवाज नहीं है। बालीवुड की फिल्मों में करवाचौथ देखते हुए बड़ी हुई हूं, तो मुझे यह व्रत पर्व बहुत अच्छा लगता है। मैंने जीतेंद्र जी (अभिनेता जीतेंद्र) के एक इंटरव्यू में सुना था कि एक बार करवाचौथ के मौके पर वह अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद जा रहे थे। उनकी पत्नी (शोभा कपूर) ने उन्हें रोका, लेकिन वो नहीं माने। एयरपोर्ट पर पता चला कि फ्लाइट काफी लेट है तो वह घर लौट गए। घर आने के बाद उन्होंने उस दिन हैदराबाद जाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया कि करवाचौथ के बाद जाएंगे। अगले दिन पता चला कि जिस फ्लाइट से वो जाने वाले थे, वो क्रैश हो गई। करवाचौथ के कारण उनकी जान बच गई। उनकी इस कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया।

    Randeep hooda

    सरप्राइज देने में अच्छे नहीं हैं रणदीप हुड्डा 

    मुझे और रणदीप दोनों को त्योहार रीति-रिवाज से मनाना पसंद है। मेरी कुछ दोस्तों ने सिखाया कि करवाचौथ कैसे मनाना है। मेरी एक दोस्त ने ही करवाचौथ की थाली से लेकर करवा तक पूरा सेट गिफ्ट में दिया था। हम सब मिलकर मेहंदी लगवाते हैं। रणदीप कहीं भी रहें करवाचौथ पर सही समय पर घर आते हैं। सरप्राइज देने के मामले में वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन करवाचौथ पर वह सोने की कोई न कोई चीज गिफ्ट करते हैं। पिछले दो वर्षों में उन्होंने पायल और ब्रेसलेट गिफ्ट किया है।

    randeep hooda

    आमतौर पर हम तलाभुना नहीं खाते, लेकिन करवाचौथ पर घर में हलवा पूड़ी, खीर बनती है। हम साथ में ही खाना खाते हैं। इस बार भी करवाचौथ पर पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के साथ हमारे लंबे साथ और पारिवारिक सुख- शांति का आशीर्वाद मांगूगी।’

    यह भी पढ़ें- Jaat Box Office Collection Day 26: जाट का कुछ नहीं बिगाड़ पाई Kesari 2, बॉक्स ऑफिस खेल में सनी की फिल्म इतनी आगे