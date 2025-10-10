इस कारण Randeep Hooda के लिए करवाचौथ का व्रत रखती हैं पत्नी, जीतेंद्र के प्लेनक्रैश किस्से से है इंस्पायर

दीपेश पांडे, मुंबई। बॉलीवुड में करवाचौथ का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। शिल्पा शेट्टी से लेकर रवीना टंडन, फराह खान सहित कई अभिनेत्रियां अनिल कपूर के जुहू बंगले पर पहुंचती हैं और वहीं पर धूमधाम से शादीशुदा एक्ट्रेसेज इस त्यौहार को मनाती हैं।

वैसे कई जगहों पर करवाचौथ मनाने की रीत नहीं है, जिनमें से एक मणिपुर भी है। हालांकि, अभिनेता रणदीप हुड्डा की पत्नी पिछले 2 साल से शादी के बाद से ही एक्टर के लिए करवाचौथ का व्रत रख रही हैं। हाल ही में लिन लैशराम ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया कि वह ये व्रत क्यों रखती हैं। इसके साथ ही वह जितेंद्र की उस कहानी का भी जिक्र किया, जिसने उन्हें इंस्पायर किया।

"मैंने शादी के बाद से ही करवाचौथ का व्रत रखना शुरू कर दिया था। हमारे मणिपुर में करवाचौथ मनाने का रिवाज नहीं है। बालीवुड की फिल्मों में करवाचौथ देखते हुए बड़ी हुई हूं, तो मुझे यह व्रत पर्व बहुत अच्छा लगता है। मैंने जीतेंद्र जी (अभिनेता जीतेंद्र) के एक इंटरव्यू में सुना था कि एक बार करवाचौथ के मौके पर वह अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद जा रहे थे। उनकी पत्नी (शोभा कपूर) ने उन्हें रोका, लेकिन वो नहीं माने। एयरपोर्ट पर पता चला कि फ्लाइट काफी लेट है तो वह घर लौट गए। घर आने के बाद उन्होंने उस दिन हैदराबाद जाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया कि करवाचौथ के बाद जाएंगे। अगले दिन पता चला कि जिस फ्लाइट से वो जाने वाले थे, वो क्रैश हो गई। करवाचौथ के कारण उनकी जान बच गई। उनकी इस कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया।

सरप्राइज देने में अच्छे नहीं हैं रणदीप हुड्डा

मुझे और रणदीप दोनों को त्योहार रीति-रिवाज से मनाना पसंद है। मेरी कुछ दोस्तों ने सिखाया कि करवाचौथ कैसे मनाना है। मेरी एक दोस्त ने ही करवाचौथ की थाली से लेकर करवा तक पूरा सेट गिफ्ट में दिया था। हम सब मिलकर मेहंदी लगवाते हैं। रणदीप कहीं भी रहें करवाचौथ पर सही समय पर घर आते हैं। सरप्राइज देने के मामले में वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन करवाचौथ पर वह सोने की कोई न कोई चीज गिफ्ट करते हैं। पिछले दो वर्षों में उन्होंने पायल और ब्रेसलेट गिफ्ट किया है।