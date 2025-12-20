David Guetta Concert में जा रही Nora Fatehi की कार का हुआ एक्सीडेंट, सिर में आई हल्की चोट
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही का मुंबई में एक्सीडेंट हो गया है।मुंबई में अमेरिकी डीजे डेविड गुएटा के कॉन्सर्ट में शामिल होने जा रही नोरा फतेही कॉन्सर्ट स्थल की ओर जा रही थीं जब उनकी कार भिड़ गई। उन्हें सिर में थोड़ी सी चोट आई है।
काम पर लौटने की करने लगीं जिद
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार,वह मुंबई में डेविड गुएटा के कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए सनबर्न फेस्टिवल जा रही थीं, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक सूत्र ने समाचार पोर्टल को बताया कि एक नशे में धुत ड्राइवर ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद उनकी टीम उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले गई। इस सड़क दुर्घटना में उन्हें मामूली चोट आई है। हालांकि उन्हें आराम करने की सलाह दी गई थी, लेकिन नोरा ने काम पर लौटने की जिद की और आज रात सनबर्न 2025 में परफॉर्म भी किया।
नोरा कॉन्सर्ट के दौरान डेविड गुएटा के साथ मंच पर आएंगी और दर्शकों को अपने अपकमिंग इंटरनेशनल सिंगल की एक झलक दिखाएंगी। यह गाना गुएटा, अमेरिकी गायिका सिएरा और नोरा के सहयोग से बना है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपनी आवाज भी दी है।
इन प्रोजेक्ट्स पर कर चुकी हैं काम
इंटरनेशनल वर्कफ्रंट की बात करें तो नोरा ने हाल ही में जिमी फैलन के शो 'द टुनाइट शो' में अपना अमेरिकी टेलीविजन डेब्यू किया, जहां उन्होंने जमैका की गायिका शेनसीया के साथ 'व्हाट डू आई नो? (जस्ट अ गर्ल)' गाना गाया। संगीत के अलावा, वह अपने अभिनय करियर को भी आगे बढ़ा रही हैं। अपकमिंग फिल्म 'कंचना 4' और 'केडी: द डेविल' के जरिए वो साउथ सिनेमा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी। इसके अलावा इसी साल 'बी हैप्पी', 'उफ ये सियाप्पा' और वेब सीरीज़ 'द रॉयल्स' रिलीज हुई थी। द रॉयल्स में उन्होंने ईशान खट्टर के साथ काम किया है।
