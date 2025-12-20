David Guetta Concert में जा रही Nora Fatehi की कार का हुआ एक्सीडेंट, सिर में आई हल्की चोट

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही का मुंबई में एक्सीडेंट हो गया है।मुंबई में अमेरिकी डीजे डेविड गुएटा के कॉन्सर्ट में शामिल होने जा रही नोरा फतेही कॉन्सर्ट स्थल की ओर जा रही थीं जब उनकी कार भिड़ गई। उन्हें सिर में थोड़ी सी चोट आई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

काम पर लौटने की करने लगीं जिद हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार,वह मुंबई में डेविड गुएटा के कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए सनबर्न फेस्टिवल जा रही थीं, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक सूत्र ने समाचार पोर्टल को बताया कि एक नशे में धुत ड्राइवर ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद उनकी टीम उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले गई। इस सड़क दुर्घटना में उन्हें मामूली चोट आई है। हालांकि उन्हें आराम करने की सलाह दी गई थी, लेकिन नोरा ने काम पर लौटने की जिद की और आज रात सनबर्न 2025 में परफॉर्म भी किया।