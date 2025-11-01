Kanchana 4: राघव लॉरेंस की हॉरर फिल्म में नोरा फतेही की एंट्री, इस साउथ हसीना संग फैलाएंगी खौफ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राघव लॉरेंस की कंचना फ्रैंचाइजी की चौथी फिल्म के लिए मोस्ट अवेटेड कलाकारों की घोषणा शुरू हो गई है। टीम में शामिल होने वाले पहले कलाकारों में पूजा हेगड़े और नोरा फतेही शामिल हैं। हालांकि दोनों एक्ट्रेसेस निर्देशक के साथ पहली बार काम कर रही हैं, लेकिन कंचना 4 के साथ नोरा फतेही तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत करेंगी।

