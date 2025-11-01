Kanchana 4: राघव लॉरेंस की हॉरर फिल्म में नोरा फतेही की एंट्री, इस साउथ हसीना संग फैलाएंगी खौफ
सुपरहिट हॉरर फिल्म कंचना की चौथी किस्त के बारे में राघव लॉरेंस ने एक शानदार अपडेट शेयर किया है। फिल्म में दो नई हीरोइनों की ऑफिशियल एंट्री हो गई है जिनमें से एक नोरा फतेही है। कंचना फ्रेंचाइजी की तीनों फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राघव लॉरेंस की कंचना फ्रैंचाइजी की चौथी फिल्म के लिए मोस्ट अवेटेड कलाकारों की घोषणा शुरू हो गई है। टीम में शामिल होने वाले पहले कलाकारों में पूजा हेगड़े और नोरा फतेही शामिल हैं। हालांकि दोनों एक्ट्रेसेस निर्देशक के साथ पहली बार काम कर रही हैं, लेकिन कंचना 4 के साथ नोरा फतेही तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत करेंगी।
क्या होगी कहानी?
हालांकि अन्य कलाकारों की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है, लेकिन इस कॉमेडी हॉरर-थ्रिलर फिल्म की कहानी अभी सीक्रेट रखी गई है। फिल्म की शूटिंग सितंबर में शुरू हुई थी। उस दौरान एक वीडियो मैसेज में, राघव लॉरेंस ने कहा कि वह फिल्म से मिलने वाले पैसे से अपने पहले घर को स्कूल में बदलने की योजना बना रहे हैं।
She comes to Steal your Hearts with her Beauty and Make you Forget your Horror, Welcome on Board 💐 #TheDazzlingDiva @norafatehi to #Kanchana4! Get Ready for Mesmerizing 💘❤️🔥😍🍃🌸@offl_Lawrence @RagavendraProd @sunpictures #KalanithiMaran @GTelefilms #Kanchana4 #Muni5 #Nora pic.twitter.com/xRkYCpQheB— Ragavendra Production (@RagavendraProd) October 31, 2025
यह भी पढ़ें- अनुराग कश्यप की एक्शन थ्रिलर में Salman Khan की हुई एंट्री, कभी डायरेक्टर को 'तेरे नाम' से किया था बाहर
राघव लॉरेंस फिल्म को करेंगे डायरेक्ट
पूरी कंचना सीरीज राघव लॉरेंस द्वारा निर्देशित है और वे मुख्य भूमिका में भी हैं। फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म मुनि (2007) थी, जिसमें उन्होंने राज किरण के साथ काम किया था। 2011 में, उन्होंने कंचना बनाई, जो फिल्म निर्माता की मुनि फिल्म का एक ऑफशूट था, जिसमें सरथ कुमार ने लीड रोल निभाया था। इसे ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी। इसे 2020 में लक्ष्मी के रूप में भी बनाया गया था, जिसमें अक्षय कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी। कंचना 2 (2015) में तापसी पन्नू और निथ्या मेनन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं, जबकि कंचना 3 (2019) में ओविया और वेधिका थीं। ट्रेंड को देखते हुए, राघव लॉरेंस ने एक बार फिर कंचना 4 में दो महिला प्रधान भूमिकाओं को पेश किया है।
Even in your Deepest Fear, She Comes to Tie Up and Faint you with her Beauty, Welcome on Board 💐 #TheStunningDiva @hegdepooja to #Kanchana4! A Heaven Await for You 😱🤗♥️🧚♀️🌹@offl_Lawrence @RagavendraProd @sunpictures #KalanithiMaran @GTelefilms #Kanchana4 #Muni5 #PoojaHegde pic.twitter.com/sohjVvRXM6— Ragavendra Production (@RagavendraProd) October 31, 2025
यह फिल्म कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स और राघव लॉरेंस के राघवेंद्र प्रोडक्शन द्वारा बनाई गई है। वर्कफ्रंट की बात करें तो पूजा हेगड़े को पिछली बार रजनीकांत-लोकेश कनगराज की फिल्म 'कुली' में एक कैमियो रोल में देखा गया था। इसके बाद, वह विजय-एच विनोद की 'जन नायकन' में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगी। वहीं जानी-मानी डांसर नोरा फतेही कई हिंदी फिल्मों में अपने स्पेशल डांस नंबर्स के लिए जानी जाती हैं। इससे पहले वह जी अशोक द्वारा निर्देशित और लव रंजन द्वारा निर्मित 'उफ्फ ये सियापा' में नजर आ चुकी हैं और अब वह कंचना 4 में अपना जलवा दिखाएंगी।
यह भी पढ़ें- Meena Kumari की बायोपिक से कटा Kriti Sanon का पत्ता, इस यंग एक्ट्रेस ने किया रिप्लेस
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।