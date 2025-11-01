Meena Kumari की बायोपिक से कटा Kriti Sanon का पत्ता, इस यंग एक्ट्रेस ने किया रिप्लेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिनों ये खबर आई थी कि मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) एक फिल्म बना रहे हैं जो मीना कुमारी (Meena Kumari Biopic) के जीवन पर आधारित होगी। फिल्म में कृति सेनन मीना कुमारी का किरदार निभाने वाली थीं लेकिन इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आया। फिर खबर आई कि फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई है।



अब एक फ्रेश स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें ये जानकारी मिली है कि प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है लेकिन इसमें किसी अन्य एक्टर को कास्ट किया जाएगा।

किसने किया कृति सेनन को रिप्लेस? ये अभिनेत्री पिछले दशक से इंडस्ट्री का हिस्सा है और कृति सेनन के साथ उसी साल में डेब्यू किया था। हम बात कर रहे हैं कियारा आडवाणी की। कियारा अब फिल्म में मीना कुमारी के रोल में नजर आएंगी जिसे पहले कृति सेनन निभाने वाली थीं।

यह भी पढ़ें- 14 साल में बन पाई थी Meena Kumari की पाकीजा, पति कमाल अमरोही के वजह से अटक की थी फिल्म मीना कुमारी और कमाल अमरोही की कहा ी मिड डे की खबर के अनुसार प्रोड्यूसर बिलाल अमरोही फिल्म में मीना कुमारी और उनके पति कमल अमरोही की कहानी दिखाई जाएगी। उन्होंने साल 1972 में पाकीजा फिल्म बनाई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार काफी समय से इस पर बातचीत चल रही थी और मेकर्स को लगा कि कियारा में वो चार्म और इमोशनल गहराई है जिसे वो पर्दे पर उतारने की कोशिश की। कियारा इसके लिए अपने पर काम कर रही हैं और उर्दू सीखने की भी कोशिश करेंगी।