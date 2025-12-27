Nore Fatehi को सात-समंदर पार मिला उनका 'दिलबर', क्या 2026 में दुल्हन बनेंगी 'साकी' गर्ल?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नोरा फतेही ने 'साकी-साकी', 'दिलबर' और 'कुसू-कुसू' जैसे गानों से बॉलीवुड में तो अपने कदम मजबूती से जमाए ही, लेकिन इसी के साथ वह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुईं। नोरा लगातार इंटरनेशनल म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड में बढ़ती लोकप्रियता के बीच बैलेंस बना रही हैं।

हालांकि, प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही आइटम गर्ल और सिंगर नोरा फतेही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में आ गई हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस को उनका हमसफर मिल गया है, जिसके लिए वह लगातार ट्रेवल कर रही हैं। कौन हैं वह चलिए आपको बताते हैं:

किसे डेट कर रही हैं नोरा फतेही? नोरा फतेही ने साल 2022 में फीफा (FIFA) वर्ल्डकप में परफॉर्म किया था। उन्होंने 'लाइट द स्काय' गाना गाया था। फुटबॉल से तो उनका नाता पुराना है, लेकिन अब फुटबॉलर से भी उनका दिली कनेक्शन जुड़ गया है। पिंकविला की एक खबर के मुताबिक, नोरा फतेही एक करोड़पति फुटबॉलर को डेट कर रही हैं, जिनके प्यार में एक्ट्रेस अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस 2025 फुटबॉल मैच देखने के लिए मोरक्को पहुंच गईं।

रिपोर्ट्स की मानें तो, नोरा फतेही की डेटिंग लाइफ को लेकर रूमर्स तब उड़े, जब दुबई और मोरक्को में उन्हें एक ही शख्स के साथ देखा गया। रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों के लिए ही उनकी प्राइवेसी और वैल्यू काफी इम्पोर्टेंट है, खास तौर पर नोरा फतेही के लिए, जो इस वक्त सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहती हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने प्राइवेट लाइफ को सभी से छुपाकर रखा है। रिपोर्ट्स में ये तो पता चल गया कि नोरा फतेही किसी जाने-माने फुटबॉलर को डेट कर रही हैं, लेकिन वह कौन है, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है।

लव लाइफ को लेकर पहले भी चर्चा में आईं नोरा वैसे ये पहली बार नहीं है, जब नोरा फतेही की लव लाइफ चर्चा में आई है। जब वह बिग बॉस में कंटेस्टेंट बनकर आई थीं, तो उनका नाम प्रिंस नरूला से काफी जुड़ा था। इसके अलावा नोरा का नाम अंगद बेदी, टेरेंस लुईस के साथ भी जुड़ा। नोरा की डेटिंग अफवाह अमेरिकन सॉन्ग राइटर बेंसन बून के साथ भी जुड़ चुका है।