Nora Fatehi के बाद आहना कुमरा की कार भी हुई दुर्घटनाग्रस्त, बाल-बाल बचीं एक्ट्रेस
नोरा फतेही (Nora Fatehi) के कॉन्सर्ट जाते समय हुए एक्सीडेंट के बाद, अब अभिनेत्री आहना कुमार का भी बीती रात एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह बाल- ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कल खबर आई थी कि कॉन्सर्ट में जाते हुए अभिनेत्री नोरा फतेही का एक्सीडेंट हो गया। एक्ट्रेस को सिर में झटका लगने से हल्की चोट आई। हालांकि अब वो बिल्कुल ठीक हैं। वहीं 'लिप्स्टिक अंडर माय बुर्का'फेम एक्ट्रेस आहना कुमार का भी बीती रात एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो बाल बाल बची हैं।
फैंस को हुई एक्ट्रेस की चिंता
इस घटना की खबर सबसे पहले एक ऑनलाइन पैपराजी पेज ने दी। बाद में पुष्टि हुई कि अभिनेत्री को कोई चोट नहीं आई है और वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सूत्रों ने पुष्टि की कि अभिनेत्री बाल-बाल बच गईं, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया।
यह भी पढ़ें- David Guetta Concert में जा रही Nora Fatehi की कार का हुआ एक्सीडेंट, सिर में आई हल्की चोट
राइज एंड फॉल में आई थीं नजर
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि दुर्घटना कहां हुई। अभिनेत्री ने अभी तक सोशल मीडिया पर दुर्घटना से संबंधित कोई जानकारी शेयर नहीं की है। पैपराजी पेज वरिंदर चावला ने आहना की दुर्घटना ग्रस्त कार की फोटो ऑनलाइन शेयर की। वहीं, वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस बीते दिनों रियलिटी सीरीज 'राइज़ एंड फॉल' में अपनी भागीदारी के कारण सुर्खियों में रही हैं। शो में उनके प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा, खासकर साथी प्रतियोगी पवन सिंह के साथ उनकी झड़प ने। इसके बाद आहना ने ये भी रिवील किया था कि इस वजह से पवन सिंह के फैंस से उन्हें मारने की धमकी भी मिली। अभिनेत्री ने इस बात की भी पुष्टि की थी कि उन्होंने शो के निर्माताओं के साथ इस मुद्दे को उठाया था और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की थी।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेत्री नोरा फतेही की कार का भी शनिवार को मुंबई में एक्सीडेंट हो गया था। वह सनबर्न फेस्टिवल में डेविड गुएटा के साथ परफॉर्म करने जा रही थीं। उ
यह भी पढ़ें- 'मेरा सिर खिड़की से टकराया और...', Nora Fatehi ने कार एक्सीडेंट का भयानक एक्सपीरियंस किया शेयर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।