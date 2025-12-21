Nora Fatehi के बाद आहना कुमरा की कार भी हुई दुर्घटनाग्रस्त, बाल-बाल बचीं एक्ट्रेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कल खबर आई थी कि कॉन्सर्ट में जाते हुए अभिनेत्री नोरा फतेही का एक्सीडेंट हो गया। एक्ट्रेस को सिर में झटका लगने से हल्की चोट आई। हालांकि अब वो बिल्कुल ठीक हैं। वहीं 'लिप्स्टिक अंडर माय बुर्का'फेम एक्ट्रेस आहना कुमार का भी बीती रात एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो बाल बाल बची हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फैंस को हुई एक्ट्रेस की चिंता इस घटना की खबर सबसे पहले एक ऑनलाइन पैपराजी पेज ने दी। बाद में पुष्टि हुई कि अभिनेत्री को कोई चोट नहीं आई है और वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सूत्रों ने पुष्टि की कि अभिनेत्री बाल-बाल बच गईं, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया।