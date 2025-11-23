UAE की जेल में कैद इस एक्ट्रेस का 'मेजर' भाई, सरकार से की अपील, बोलीं- 'हर गुजरते सेकंड में इतना डर...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जानी-मानी अदाकारा सेलिना जेटली का हालिया पोस्ट चर्चा में है। वह इस वक्त एक बुरे फेज से गुजर रही हैं। इसकी वजह उनका भाई है जो आर्मी में मेजर रह चुका है। दरअसल, पिछले 1 साल और 2 महीने से सेलिना का भाई UAE की जेल में कैद है।

सेलिना जेटली का भाई और रिटायर्ड मेजर विक्रम कुमार जेटली संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की जेल में कैद है और लाख कोशिश के बावजूद अभी तक घर नहीं लौटे हैं। इसके चलते वह काफी परेशान हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने भाई के फाइनल मैसेज के बारे में बात की है।

UAE की जेल में कैद एक्ट्रेस का भाई सेलिना जेटली ने रविवार को अपने भाई के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इसके साथ उन्होंने एक लंबा-चौड़ा नोट लिखकर अपना दर्द बयां किया है। एक्ट्रेस ने लिखा, "युद्ध के मैदान से लेकर सेल तक, एक भारतीय सैनिक का अनकहा दर्द, मेरे भाई के बिना 444 दिन। मेरे भाई मेजर विक्रांत कुमार जेटली (रिटायर्ड) को कैद हुए 1 साल, 2 महीने, 17 दिन, कुल 443 दिन, 10,632 घंटे, 637,920 मिनट हो गए हैं। जब से उन्हें पहली बार किडनैप किया गया, आठ महीने तक बिना किसी से बात किए रखा गया, फिर मिडिल ईस्ट में कहीं डिटेंशन में रखा गया, मेरी जिंदगी डर, उम्मीद और बहुत ज्यादा चुप्पी का काउंटडाउन रही है।

Celina Jaitly with Late Father, mother and brother- Instagram भाई का आखिरी मैसेज सुन कांप गया था दिल सेलिना जेटली ने आगे कहा, "मैं उनकी आवाज सुनने का इंतजार कर रही हूं। मैं उनका चेहरा देखने का इंतजार कर रहा हूं। मुझे डर है कि उन्होंने उनके साथ क्या किया है। मुझे डर इसलिए है क्योंकि सिर्फ मैं जानती हूं कि जब वह ठीक थे तो वह कौन थे और मुझे डर इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि उस आखिरी कॉल में उन्होंने क्या बात कही थी। एक कॉल सिर्फ उसी नंबर पर की गई थी जो उन्हें अब भी याद था। एक पुकार जिसमें शब्दों से ज्यादा दर्द है। एक पुकार जिसमें दुनिया जितनी सच्चाई का सामना करने को तैयार है, उससे कहीं ज्यादा सच्चाई है।"