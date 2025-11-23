UAE की जेल में कैद इस एक्ट्रेस का 'मेजर' भाई, सरकार से की अपील, बोलीं- 'हर गुजरते सेकंड में इतना डर...'

Language
    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:21 PM (IST)

    बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली (Celina Jaitly) इस वक्त बुरे फेज से गुजर रही हैं, क्योंकि उनके भाई 444 दिन से UAE में कहीं कैद हैं। सेलिना के भाई आर्मी से रिटायर्ड हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। 

    444 दिन से UAE की कैद में सेलिना जेटली के भाई।

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जानी-मानी अदाकारा सेलिना जेटली का हालिया पोस्ट चर्चा में है। वह इस वक्त एक बुरे फेज से गुजर रही हैं। इसकी वजह उनका भाई है जो आर्मी में मेजर रह चुका है। दरअसल, पिछले 1 साल और 2 महीने से सेलिना का भाई UAE की जेल में कैद है।

    सेलिना जेटली का भाई और रिटायर्ड मेजर विक्रम कुमार जेटली संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की जेल में कैद है और लाख कोशिश के बावजूद अभी तक घर नहीं लौटे हैं। इसके चलते वह काफी परेशान हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने भाई के फाइनल मैसेज के बारे में बात की है।

    UAE की जेल में कैद एक्ट्रेस का भाई

    सेलिना जेटली ने रविवार को अपने भाई के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इसके साथ उन्होंने एक लंबा-चौड़ा नोट लिखकर अपना दर्द बयां किया है। एक्ट्रेस ने लिखा, "युद्ध के मैदान से लेकर सेल तक, एक भारतीय सैनिक का अनकहा दर्द, मेरे भाई के बिना 444 दिन। मेरे भाई मेजर विक्रांत कुमार जेटली (रिटायर्ड) को कैद हुए 1 साल, 2 महीने, 17 दिन, कुल 443 दिन, 10,632 घंटे, 637,920 मिनट हो गए हैं। जब से उन्हें पहली बार किडनैप किया गया, आठ महीने तक बिना किसी से बात किए रखा गया, फिर मिडिल ईस्ट में कहीं डिटेंशन में रखा गया, मेरी जिंदगी डर, उम्मीद और बहुत ज्यादा चुप्पी का काउंटडाउन रही है।

    Celina Jaitly

    Celina Jaitly with Late Father, mother and brother

    भाई का आखिरी मैसेज सुन कांप गया था दिल

    सेलिना जेटली ने आगे कहा, "मैं उनकी आवाज सुनने का इंतजार कर रही हूं। मैं उनका चेहरा देखने का इंतजार कर रहा हूं। मुझे डर है कि उन्होंने उनके साथ क्या किया है। मुझे डर इसलिए है क्योंकि सिर्फ मैं जानती हूं कि जब वह ठीक थे तो वह कौन थे और मुझे डर इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि उस आखिरी कॉल में उन्होंने क्या बात कही थी। एक कॉल सिर्फ उसी नंबर पर की गई थी जो उन्हें अब भी याद था। एक पुकार जिसमें शब्दों से ज्यादा दर्द है। एक पुकार जिसमें दुनिया जितनी सच्चाई का सामना करने को तैयार है, उससे कहीं ज्यादा सच्चाई है।"

    सेलिना जेटली ने नेशनल सिक्योरिटी पर उठाया सवाल

    सेलिना जेटली ने लिखा, "मेरे पास जवाबों से ज्यादा सवाल हैं। हर गुजरते सेकंड में इतना डर है। उन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान कई चोटें लगी हैं। उन्होंने अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपना दिमाग, अपनी जिंदगी भारत को दे दी। वे झंडे के लिए जिए और खून बहाया है। जैसे-जैसे भारत एक ग्लोबल ताकत के तौर पर उभर रहा है, हमारे सैनिक और वेटरन्स विदेश में ईजी टारगेट बन रहे हैं। यह अब सिर्फ पर्सनल नहीं रहा। क्या यह अब हमारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है?"

    भाई को छुड़ाने की जद्दोजहद में सेलिना

    एक्ट्रेस ने कहा, "हमें भी वैसा ही, पक्का एक्शन चाहिए जैसा कतर में लिया गया था, मैं अपनी सरकार पर भरोसा, अपनी जान और अपनी उम्मीद लगा रहा हूं कि वे अपने सैनिक को सुरक्षित वापस लाएंगे। वही एक्शन जिससे हमारे नेवी के पुराने सैनिक घर लौटे थे। हमारा सैनिक इससे कम का हकदार नहीं है। कोई भी भारतीय सैनिक इससे कम का हकदार नहीं है। हमारे सैनिक को वापस लाओ। इस मोमेंटम को खत्म मत होने दो। उस आदमी को चुपचाप अकेला मत छोड़ो जिसने इस देश को सब कुछ दिया। हमें अपने पुराने सैनिकों को नहीं भूलना चाहिए, हमें उनके साथ ऐसा नहीं होने देना चाहिए, न अभी, न कभी।"

     

     
     
     
    आखिर में पिता का जिक्र करते हुए सेलिना जेटली ने लिखा, "जैसा कि मेरे स्वर्गीय पिता कर्नल वीके जेटली (SM) हमेशा कहते थे, 'अगर आप किसी सैनिक का सम्मान करना चाहते हैं तो ऐसा भारतीय बनें जिसके लिए आप मर सकें।' भाई, आपको ढूंढने में मैंने सब कुछ खो दिया है। मैं तब तक नहीं रुकूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी जब तक वह अपने भारत की मिट्टी पर वापस नहीं आ जाता, जिस देश के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया।"

