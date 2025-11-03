अभिनेत्री Celina Jaitly ने दिल्ली HC का दरवाजा खटखटाया, UAE में गिरफ्तार भाई की मदद के लिए लगाई गुहार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अपने सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी भाई विक्रांत कुमार जेटली की संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तारी और हिरासत के संबंध में प्रभावी कानूनी मदद की मांग को लेकर अभिनेत्री सेलिना जेटली ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार को नाेटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई चार दसिंबर को होगी। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विदेश में सेलिना जेटली के भाई की गिरफ्तारी और हिरासत के संबंध में प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कदम उठाएं। सुनवाई के दौरान सेलिना जेटली कोर्ट में मौजूद रहीं।

वहीं, सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय अधिकारियों ने बंदी को राजनयिक पहुंच प्रदान की है। अभिनेत्री के वकील ने दलील दी कि कई प्रयासों के बावजूद, जेटली अपने भाई से संपर्क करने में असमर्थ रही हैं।

इस पर पीठ ने अधिकारियों से कहा कि वे अभिनेत्री और उनके भाई के बीच संपर्क सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके और उनकी पत्नी के बीच संपर्क सुनिश्चित करने का भी प्रयास करें। साथ ही इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि नोडल अधिकारी याचिकाकर्ता और परिवार के अन्य सदस्यों को नियमित रूप से जानकारी प्रदान करेगा।

वकील माधव अग्रवाल और आयुष शुक्ला के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि सेलिना जेटली के भाई को छह सितंबर-2024 से एक साल से अधिक समय तक संयुक्त अरब अमीरात में अवैध रूप से अपहरण और हिरासत में रखा गया था। याचिका के अनुसार मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत कुमार जेटली 2016 से संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे थे।