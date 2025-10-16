'उन्होंने असली महाभारत नहीं पढ़ी...', Pankaj Dheer के निधन के बाद 'भीष्म' मुकेश खन्ना ने याद किए पुराने दिन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले जाने-माने अभिनेता पंकज धीर (Pankaj Dheer) अब इस दुनिया में नहीं रहे। 15 अक्टूबर को 68 साल की उम्र में वह कैंसर से जंग हार गए। पंकज के जाने से इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। यहां तक कि सलमान खान (Salman Khan) भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब पंकज धीर के साथ महाभारत में काम कर चुके भीष्म उर्फ मुकेश खन्ना (Mukesh Khanna) ने उनके बारे में बात की है। अभिनेता ने पंकज के निधन के बाद यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने महाभारत के दिनों को याद किया।

मुकेश खन्ना की फिल्म से पंकज ने किया था डेब्यू मुकेश खन्ना ने पंकज के करियर के बारे में कहा, "पंकज धीर ने अपने करियर की शुरुआत मेरी पहली फिल्म 'रूही' में सहायक निर्देशक के रूप में की थी। उस समय उन्हें सहायक निर्देशक के रूप में सिर्फ 300 रुपये महीने मिलते थे। मुझे याद है कि वे फिल्म के सेट पर बहुत ईमानदारी और ऊर्जा से काम करते थे। उनका बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा था, वे बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में बात करते थे। मैंने उनके साथ 'सौगंध' और 'पांडव' में भी काम किया। वे मुझे 'एमके' कहकर बुलाते थे, उन्हें खाना बहुत पसंद था और वे बहुत अच्छे से बात करते थे। वे बहुत अच्छे कपड़े भी पहनते थे।"