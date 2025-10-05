दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड के बाद Mohanlal को केरल सरकार ने किया सम्मानित, बोले- 'मैं डूबने वाला होता हूं तो...'

मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। दिल्ली में सम्मान पाने के बाद अब केरल सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया है। तिरुवंतपुरम में मलयालम वनोलम लालसालम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया। यह सम्मान पाकर अभिनेता भावुक हो गए।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल को अपने उम्दा काम के लिए दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड (Dadasaheb Phalke Award) से सम्मानित किया गया था। दिल्ली में यह सम्मान पाने के बाद अब मोहनलाल को केरल सरकार ने भी सम्मानित किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोहनलाल को फिर मिला सम्मान शनिवार को केरल सरकार की तरफ से तिरुवंतपुरम में मलयालम वनोलम लालसालम कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां मोहनलाल को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कार्यक्रम में अभिनेता को कवि प्रभा वर्मा की लिखी प्रशस्ति पत्र दी।

भावुक हुए मोहनलाल इस सम्मान के बाद मोहनलाल भी अपने दिल की बात जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कार्यक्रम में एक इमोशनल स्पीच देते हुए कहा, "मैं दादा साहेब फाल्के का आभारी हूं। मैं यहां उस पल से भी ज्यादा भावुक होकर खड़ा हूं जब मैंने यह पुरस्कार प्राप्त किया था, क्योंकि तिरुवनंतपुरम मेरा होमटाउन है, जहां मैं पैदा हुआ और पला-बढ़ा।"