    दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड के बाद Mohanlal को केरल सरकार ने किया सम्मानित, बोले- 'मैं डूबने वाला होता हूं तो...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:56 PM (IST)

    मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। दिल्ली में सम्मान पाने के बाद अब केरल सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया है। तिरुवंतपुरम में मलयालम वनोलम लालसालम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया। यह सम्मान पाकर अभिनेता भावुक हो गए।

    केरल सरकार से सम्मानित हुए मोहनलाल। फोटो क्रेडिट- एक्स

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल को अपने उम्दा काम के लिए दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड (Dadasaheb Phalke Award) से सम्मानित किया गया था। दिल्ली में यह सम्मान पाने के बाद अब मोहनलाल को केरल सरकार ने भी सम्मानित किया है।

    मोहनलाल को फिर मिला सम्मान

    शनिवार को केरल सरकार की तरफ से तिरुवंतपुरम में मलयालम वनोलम लालसालम कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां मोहनलाल को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कार्यक्रम में अभिनेता को कवि प्रभा वर्मा की लिखी प्रशस्ति पत्र दी।

    भावुक हुए मोहनलाल

    इस सम्मान के बाद मोहनलाल भी अपने दिल की बात जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कार्यक्रम में एक इमोशनल स्पीच देते हुए कहा, "मैं दादा साहेब फाल्के का आभारी हूं। मैं यहां उस पल से भी ज्यादा भावुक होकर खड़ा हूं जब मैंने यह पुरस्कार प्राप्त किया था, क्योंकि तिरुवनंतपुरम मेरा होमटाउन है, जहां मैं पैदा हुआ और पला-बढ़ा।"

    Photo Credit - X

    मोहनलाल को याद आए पुराने दिन

    मोहनलाल ने आगे कहा, "मैं उन शुरुआती दिनों के बारे में सोचता हूं जब मैं और मेरे कुछ दोस्त, सिनेमा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हुए भी फिल्में बनाने का सपना देखते थे तो अब मैं आश्चर्य से भर जाता हूं। जब भी मैं डूबने ही वाला होता, कोई न कोई मुझे उठा लेता। हर आर्ट फॉर्म समय के साथ विकसित हुआ है और इसी तरह मैंने यह सफर तय किया है।"

    Photo Credit - X

    मोहनलाल का फिल्मी करियर

    मोहनलाल मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार हैं। उन्होंने करीब चार दशक के करियर में 400 से भी ज्यादा फिल्में की हैं। वह दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से पहले पद्म श्री, पद्म भूषण, पांच नेशनल अवॉर्ड और कई अवॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। इसी साल उन्होंने एक के बाद एक तीन सुपरहिट फिल्में दीं जिसमें थुडारम, एल 2 एम्पुरान और हृदयपूर्वम है। 65 साल की उम्र में वह अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं।

