मेहनत और ईमानदारी...Mohanlal ने दिया सफलता का मूल मंत्र, इस वजह से जीते हैं सादगी भरा जीवन
Mohanlal दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित होने वाले सुपरस्टार मोहनलाल ने सफलता के कुछ मूल मंत्र शेयर किए हैं जिन्हें वे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। एक्टर मानते हैं असफलता जिंदगी का एक हिस्सा होती है और उन्होंने ज्यादातर बातें असफलता से ही सीखी हैं। वहीं सफलता के मायने सिर्फ पैसों और शोहरत तक ही सीमित नहीं हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा में अपने योगदान के लिए मोहनलाल को नेशनल फिल्म अवॉर्ड में सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया। जिंदगी में इतनी सफलता देखने के बावजूद मोहनलाल काफी सादगीभरा जीवन जीते हैं। एक्टर ने असफलता के कुछ ऐसे मंत्र शेयर किए हैं जो वह खुद भी अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं।
मेहनत और ईमानदारी पर ना करें समझौता
सफलता का मूल मंत्र शेयर करते हुए मोहनलाल ने कहा, 'मेरे लिए सिनेमा बनाना हमेशा जिम्मेदारी का काम रहा है और इसे मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता हूं। आप कितने भी अनुभवी क्यों नहीं हो जाएं हर दिन कुछ नया सीखना जरूरी है। यही एक आदत है जो मुझे आगे बढ़ाती है। कभी भी मेहनत और ईमानदारी से समझौता ना करें, अगर अपना काम सच्चाई से किया जाए तो सफलता अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। छोटी-छोटी जीत ही बड़े सपनों को पूरा कर पाती है। जब आप काम ईमानदारी से करते हैं तो दुनिया आपको नए मौके देती है।
असफलता जरूरी है
अक्सर लोग जीवन में मिली असफलताओं से घबरा जाते हैं और कई बार उम्मीद भी छोड़ देते हैं। मोहनलाल असफलता को जिंदगी का जरूरी हिस्सा मानते हैं। वे कहते हैं, 'मैंने अपने जीवन में सफलता और असफलता दोनों देखी है, हमेशा याद रखें असफलता हमें कभी रोकती नहीं हैं बल्कि बेहतर बनने का मौका देती है। मेरे लिए सफलता का मतलब कभी भी अवॉर्ड या पैसा नहीं रहा बल्कि मैंने हमेशा कोशिश है कि लोगों को कुछ नया सीखने और करने की प्रेरणा दे सकूं।
हाल ही में मोहनलाल को सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से नवाजा गया। इतना ही नहीं उन्हें अपनी फिल्मों के लिए 5 बार नेशनल अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मोहनलाल ने अपने पूरे करियर में करीब 400 फिल्मों में काम किया है जिनमें फुटबॉल, वनप्रस्थानम, भारतम जनता गैराज, किरीदम, दृष्यम, चेप्पु, वंदनम, लुसिफर, एल2 एंपुरान जैसी फिल्में शामिल हैं।
