मेहनत और ईमानदारी...Mohanlal ने दिया सफलता का मूल मंत्र, इस वजह से जीते हैं सादगी भरा जीवन

Mohanlal दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित होने वाले सुपरस्टार मोहनलाल ने सफलता के कुछ मूल मंत्र शेयर किए हैं जिन्हें वे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। एक्टर मानते हैं असफलता जिंदगी का एक हिस्सा होती है और उन्होंने ज्यादातर बातें असफलता से ही सीखी हैं। वहीं सफलता के मायने सिर्फ पैसों और शोहरत तक ही सीमित नहीं हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा में अपने योगदान के लिए मोहनलाल को नेशनल फिल्म अवॉर्ड में सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया। जिंदगी में इतनी सफलता देखने के बावजूद मोहनलाल काफी सादगीभरा जीवन जीते हैं। एक्टर ने असफलता के कुछ ऐसे मंत्र शेयर किए हैं जो वह खुद भी अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं।

मेहनत और ईमानदारी पर ना करें समझौता सफलता का मूल मंत्र शेयर करते हुए मोहनलाल ने कहा, 'मेरे लिए सिनेमा बनाना हमेशा जिम्मेदारी का काम रहा है और इसे मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता हूं। आप कितने भी अनुभवी क्यों नहीं हो जाएं हर दिन कुछ नया सीखना जरूरी है। यही एक आदत है जो मुझे आगे बढ़ाती है। कभी भी मेहनत और ईमानदारी से समझौता ना करें, अगर अपना काम सच्चाई से किया जाए तो सफलता अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। छोटी-छोटी जीत ही बड़े सपनों को पूरा कर पाती है। जब आप काम ईमानदारी से करते हैं तो दुनिया आपको नए मौके देती है।