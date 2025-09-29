Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेहनत और ईमानदारी...Mohanlal ने दिया सफलता का मूल मंत्र, इस वजह से जीते हैं सादगी भरा जीवन

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:31 PM (IST)

    Mohanlal दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित होने वाले सुपरस्टार मोहनलाल ने सफलता के कुछ मूल मंत्र शेयर किए हैं जिन्हें वे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। एक्टर मानते हैं असफलता जिंदगी का एक हिस्सा होती है और उन्होंने ज्यादातर बातें असफलता से ही सीखी हैं। वहीं सफलता के मायने सिर्फ पैसों और शोहरत तक ही सीमित नहीं हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    सुपरस्टार मोहनलाल ने बताया सफलता का मूलमंत्र

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा में अपने योगदान के लिए मोहनलाल को नेशनल फिल्म अवॉर्ड में सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया। जिंदगी में इतनी सफलता देखने के बावजूद मोहनलाल काफी सादगीभरा जीवन जीते हैं। एक्टर ने असफलता के कुछ ऐसे मंत्र शेयर किए हैं जो वह खुद भी अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेहनत और ईमानदारी पर ना करें समझौता

    सफलता का मूल मंत्र शेयर करते हुए मोहनलाल ने कहा, 'मेरे लिए सिनेमा बनाना हमेशा जिम्मेदारी का काम रहा है और इसे मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता हूं। आप कितने भी अनुभवी क्यों नहीं हो जाएं हर दिन कुछ नया सीखना जरूरी है। यही एक आदत है जो मुझे आगे बढ़ाती है। कभी भी मेहनत और ईमानदारी से समझौता ना करें, अगर अपना काम सच्चाई से किया जाए तो सफलता अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। छोटी-छोटी जीत ही बड़े सपनों को पूरा कर पाती है। जब आप काम ईमानदारी से करते हैं तो दुनिया आपको नए मौके देती है।

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    यह भी पढ़ें- 71st National Film Awards: अवॉर्ड जीतने के बाद चार दिग्गज एक फ्रेम में आए नजर, SRK ने Mohanlal को लगाया गले

    असफलता जरूरी है

    अक्सर लोग जीवन में मिली असफलताओं से घबरा जाते हैं और कई बार उम्मीद भी छोड़ देते हैं। मोहनलाल असफलता को जिंदगी का जरूरी हिस्सा मानते हैं। वे कहते हैं, 'मैंने अपने जीवन में सफलता और असफलता दोनों देखी है, हमेशा याद रखें असफलता हमें कभी रोकती नहीं हैं बल्कि बेहतर बनने का मौका देती है। मेरे लिए सफलता का मतलब कभी भी अवॉर्ड या पैसा नहीं रहा बल्कि मैंने हमेशा कोशिश है कि लोगों को कुछ नया सीखने और करने की प्रेरणा दे सकूं।              

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    हाल ही में मोहनलाल को सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से नवाजा गया। इतना ही नहीं उन्हें अपनी फिल्मों के लिए 5 बार नेशनल अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मोहनलाल ने अपने पूरे करियर में करीब 400 फिल्मों में काम किया है जिनमें फुटबॉल, वनप्रस्थानम, भारतम जनता गैराज, किरीदम, दृष्यम, चेप्पु, वंदनम, लुसिफर, एल2 एंपुरान जैसी फिल्में शामिल हैं।              

    यह भी पढ़ें- National Film Awards 2025: मोहनलाल की स्पीच ने जीता दिल, दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड विनर को मिला स्टेंडिंग ओवेशन