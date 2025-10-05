Language
    Sanjay Dutt को देखते ही पार्टी से रफूचक्कर हो गई थीं Madhuri Dixit, हनीफ जावेरी बोले- 'वह उनके साथ फोटो...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:30 PM (IST)

    संजय दत्त और माधुरी दीक्षित कभी अपनी लव लाइफ को लेकर काफी चर्चा में थे। मगर अभिनेता की गिरफ्तारी के बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। हाल ही में इंडस्ट्री से जुड़े हनीफ जावेरी ने उस पल के बारे में बताया है जब संजय को देखते ही माधुरी पार्टी से चली गई थीं।

    Hero Image
    संजय दत्त की बेल पार्टी में शामिल हुई थीं माधुरी। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने एक साथ कई फिल्मों में साथ काम किया है। दोनों के डेटिंग को लेकर भी फिल्मी गलियारे में खूब चर्चे थे। मगर फिर उनके बीच इतनी दूरी आ गई कि एक्ट्रेस उनके साथ फोटो खिंचवाने से भी दूरी बनाने लगीं। 

    दरअसल, संजय दत्त को 1993 मुंबई बम ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग साथ आए थे, लेकिन माधुरी दीक्षित ने सपोर्ट किया था। जब संजय की जमानत हुई तब महांता डायरेक्टर अफजल खान (Afzal Khan) ने एक शानदार पार्टी रखी थी और माधुरी ने उनसे पार्टी में आने का वादा किया था और वह आई भीं।

    पार्टी में नर्वस हो गई थीं माधुरी

    सीनियर ऑथर और फिल्म हिस्टोरियन हनीफ जावेरी ने एक हालिया इंटरव्यू में उस पार्टी का किस्सा बताया है। उन्होंने बताया, "एक तरफ मंच था और दूसरी तरफ कुर्सियों वाली एक मेज। माधुरी अपनी सेक्रेटरी और कुछ और लोगों के साथ अंदर आईं, लेकिन मंच की ओर जाने के बजाय वे मेरे पास ही बैठ गईं। मैंने देखा कि वह बेचैन लग रही थीं और मुझे लगा कि वे आखिरकार कलाकारों के साथ शामिल हो जाएंगी।"

    Madhuri Dixit Sanjay Dutt

    Photo Credit - X

    जावेरी ने आगे कहा, "मगर माधुरी दीक्षित और उनकी टीम उठकर चली गई। सभी फोटोग्राफर माधुरी और संजय की साथ में पहली तस्वीर का इंतजार कर रहे थे। मुझे पता था कि वह क्यों चली गईं। वह संजय के साथ तस्वीर खिंचवाना नहीं चाहती थीं।"

    माधुरी और संजय की पर्सनल लाइफ

    हनीफ जावेरी ने बताया कि माधुरी दीक्षित और उनका परिवार नहीं चाहता था कि संजय के लीगल मैटर्स में उनकी स्क्रूटनी हुई। उनकी मां चाहती थीं कि वह जल्द से जल्द सेटल हो जाएं। आखिरकार साल 1999 में करियर के पीक पर माधुरी ने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली थी और उनके दो बच्चे हैं। वहीं, संजय दत्त अपनी तीसरी बीवी और तीन बच्चों के साथ अपनी हैप्पी लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं। 

