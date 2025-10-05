Sanjay Dutt को देखते ही पार्टी से रफूचक्कर हो गई थीं Madhuri Dixit, हनीफ जावेरी बोले- 'वह उनके साथ फोटो...'

संजय दत्त और माधुरी दीक्षित कभी अपनी लव लाइफ को लेकर काफी चर्चा में थे। मगर अभिनेता की गिरफ्तारी के बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। हाल ही में इंडस्ट्री से जुड़े हनीफ जावेरी ने उस पल के बारे में बताया है जब संजय को देखते ही माधुरी पार्टी से चली गई थीं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने एक साथ कई फिल्मों में साथ काम किया है। दोनों के डेटिंग को लेकर भी फिल्मी गलियारे में खूब चर्चे थे। मगर फिर उनके बीच इतनी दूरी आ गई कि एक्ट्रेस उनके साथ फोटो खिंचवाने से भी दूरी बनाने लगीं।

दरअसल, संजय दत्त को 1993 मुंबई बम ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग साथ आए थे, लेकिन माधुरी दीक्षित ने सपोर्ट किया था। जब संजय की जमानत हुई तब महांता डायरेक्टर अफजल खान (Afzal Khan) ने एक शानदार पार्टी रखी थी और माधुरी ने उनसे पार्टी में आने का वादा किया था और वह आई भीं।

पार्टी में नर्वस हो गई थीं माधुरी सीनियर ऑथर और फिल्म हिस्टोरियन हनीफ जावेरी ने एक हालिया इंटरव्यू में उस पार्टी का किस्सा बताया है। उन्होंने बताया, "एक तरफ मंच था और दूसरी तरफ कुर्सियों वाली एक मेज। माधुरी अपनी सेक्रेटरी और कुछ और लोगों के साथ अंदर आईं, लेकिन मंच की ओर जाने के बजाय वे मेरे पास ही बैठ गईं। मैंने देखा कि वह बेचैन लग रही थीं और मुझे लगा कि वे आखिरकार कलाकारों के साथ शामिल हो जाएंगी।"