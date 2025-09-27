Language
    इस क्रिकेटर को सीक्रेटली डेट कर रही थीं Madhuri Dixit, एक गलती की वजह से खराब हो गया उसका करियर

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:34 PM (IST)

    बॉलीवुड और क्रिकेट का रिश्ता बहुत पुराना है। 90 के दशक में माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा के अफेयर की खूब चर्चा थी। दोनों की मुलाकात एक फोटोशूट के दौरान हुई थी। अजय क्रिकेटर होने के साथ-साथ शाही परिवार से भी थे। माधुरी उस समय बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थीं। अजय का नाम मैच फिक्सिंग में आने के बाद उनके करियर पर ब्रेक लग गया।

    Hero Image
    इस क्रिकेटर के साथ रिलेशन में थीं जाह्नवी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड और क्रिकेट का दशकों से अटूट रिश्ता रहा है। फिल्मों का ग्लैमर और क्रिकेट का रोमांच अक्सर एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं, जिससे ऐसी कई आईकॉनिक लव स्टोरीज निकलकर आई हैं जिन्होंने देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया। विज्ञापनों से लेकर फिल्मों के ऑफर तक, स्टारडम हासिल करने वाले क्रिकेटर अक्सर खुद को सिनेमा की दुनिया की ओर आकर्षित पाते थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    माधुरी दीक्षित के साथ रिश्ते में थे अजय

    इस दौरान, बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्रियों और क्रिकेट के नायकों के बीच अक्सर प्रेम प्रसंगों की चिंगारी भड़कती रही है। ऐसा ही एक प्रेम प्रसंग जो 1990 के दशक में सुर्खियों में रहा, वह था बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित और स्टाइलिश भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा का रिलेशन।

    कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात?

    कहानी तब शुरू हुई जब दोनों सितारे अपने करियर के शिखर पर थे। माधुरी बॉलीवुड की क्वीन थीं, जिन्होंने लगातार दो ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं, जबकि अजय भारत के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटरों में से एक थे। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात एक फोटोशूट के दौरान हुई थी, और उनके बीच की केमिस्ट्री बेमिसाल थी। उस समय, अजय फिल्मों में अपनी संभावनाएं तलाश रहे थे, और ऐसी अफवाहें थीं कि माधुरी इंडस्ट्री में उनके लिए दरवाजे खोलकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार थीं। उनकी बढ़ती नजदीकियां जल्द ही चर्चा का विषय बन गईं।

    चर्चित स्टार क्रिकेटर्स में से एक थे अजय

    अजय जडेजा सिर्फ एक स्पोर्ट्स स्टार नहीं थे; वे गुजरात के नवानगर के शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका वंश प्रसिद्ध क्रिकेटर दलीपसिंहजी से जुड़ा था, जिनके नाम पर दलीप ट्रॉफी का नाम रखा गया है। अपने आकर्षण, शान और निडर खेल शैली के साथ, अजय 90 के दशक में भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित चेहरों में से एक बन गए। फैंस उनकी फुर्तीली फीलडिंग और स्टाइलिश बल्लेबाजी को खूब पसंद करते थे। खासकर 1996 के विश्व कप क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनके प्रदर्शन की खूब तारीफ हुई थी।

    मैच फिक्सिंग में आया था अजय का नाम

    वहीं माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की ओजी क्वीन थीं और तेजाब, हम आपके हैं कौन, खलनायक और दिल तो पागल है जैसी फ़िल्मों में अपने शानदार अभिनय से तारीफें बटोर चुकी थीं। हालांकि माधुरी और अजय का रिलेशन सुर्खियों में था लेकिन इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। करियर के पीक पर, अजय की दुनिया तब उलट गई जब उनका नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ कुख्यात मैच फिक्सिंग कांड में जुड़ा। इस विवाद ने न केवल उन्हें राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह गंवानी पड़ी, बल्कि उनके निजी जीवन पर भी इसका साया पड़ गया।

    पांच साल के लिए लग गया था प्रतिबंध

    उन पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया, जिसे अंततः 2003 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने हटा दिया, लेकिन नुकसान हो चुका था। तब तक, माधुरी के साथ उनका रोमांस चुपचाप इतिहास में धूमिल हो चुका था। अजय ने अंततः अपना ध्यान कमेंट्री, टेलीविजन रियलिटी शो में केंद्रित कर लिया और यहां तक ​​कि बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करने की भी कोशिश नहीं की।

