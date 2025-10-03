इस गाने की कॉपी है Saajan मूवी का सॉन्ग, 'शहंशाह-ए-गजल' ने दी थी अपनी आवाज, लता मंगेशकर भी थीं कायल
1991 में रिलीज हुई फिल्म साजन (Saajan) के सभी गाने सुपरहिट हुए थे। एक गाना इतना पसंद किया गया था कि आज भी यह सदाबहार बना हुआ। मगर क्या आपको पता है कि यह गाना साजन से पहले ही गाया जा चुका था। जानिए यह गाना किस सॉन्ग की कॉपी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के ऐसे कई गाने हैं जो हुए तो सुपर-डुपर हिट हैं लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ गाने कॉपी हैं। साल 1991 में रिलीज हुई साजन मूवी का एक गाना भी कॉपी है। ये गाना है 'बहुत प्यार करते हैं' (Bahut Pyar Karte Hain) हैं जिसे अनुराधा पौडवाल ने गाया था। मगर क्या आपको पता है कि इस तरह का गाना बहुत पहले ही गाया जा चुका था।
जी हां, साजन मूवी का गाना 'बहुत प्यार करते हैं' वास्तव में पाकिस्तानी सिंगर के गाने से प्रेरित है। दरअसल, 'बहुत प्यार करते हैं' का म्यूजिक पाकिस्तानी फिल्म के गाने से लिया गया था। यह साजन की रिलीज से 13 साल पहले ही आ चुका था।
इस पाकिस्तानी गाने का कॉपी है साजन का हिट गाना
'बहुत प्यार करते हैं' का म्यूजिक जिस पाकिस्तानी फिल्म से लिया गया था, उसका नाम था आब्शर (Aabshar) जो साल 1978 में रिलीज हुई थी। फिल्म के लिरिक्स अलग थे, लेकिन अगर आप गाना सुनेंगे तो आपको म्यूजिक 'बहुत प्यार करते हैं' से एकदम मेल खाता दिखेगा। इस गाने का पाकिस्तानी वर्जन था- 'बहुत खूबसूरत है' जिसे पाकिस्तान के दिग्गज गायक मेहदी हसन (Mehdi Hassan) ने गाया था। यह गाना इतना हिट गया था कि इसे 100 ग्रेटेस्ट बॉलीवुड साउंडट्रैक्स ऑफ ऑल टाइम में 16वें नंबर पर आया था।
कौन थे मेहदी हसन?
मेहदी हसन पाकिस्तान के दिग्गज गायक थे। उन्हें पाकिस्तान में शहंशाह-ए-गजल कहा जाता है। उन्होंने कई दशक तक म्यूजिक इंडस्ट्री में अमिट छाप छोड़ी। जयपुर में जन्मे मेहदी हसन बटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। उन्हें केएल सहगल अवॉर्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है।
मेहदी हसन को सबसे ज्यादा उनके गजल के लिए लोकप्रियता मिली। कहा जाता है कि उन्होंने गजल की दुनिया में क्रांति ला दी थी। मेहदी हसन के गाने से लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) इतनी इंप्रेस हो गई थीं कि उन्होंने यह तक कह दिया था कि उनके गले में भगवान हैं।
