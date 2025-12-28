'बजट बनाना पड़ता है,' फिल्मों के बढ़ते टिकटों के दाम पर Madhuri Dixit की दो टूक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कोविड के बाद से ये देखा जा रहा है कि सिनेमाघरों से जनता धीरे-धीरे दूरी बना रहे हैं। जिसकी वजह थिएटर्स में फिल्मों की टिकटों के बढ़ते दाम हैं। जो फिल्म अच्छी होती हैं, उन्हें देखने के लिए भारी तादाद में बेशक लोग पहुंचते हैं, लेकिन अगर किसी मूवी को लेकर उनके मन में द्वंद है तो वह पैसा बचाने के लिए उसकी ओटीटी रिलीज का इंतजार करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाल ही में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने सिनेमाघरों में टिकटों के बढ़ती प्राइस और लोगों की घटती संख्या पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और दो टूक राय रखी है। बजट बनाना पड़ता है- माधुरी हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री के तौर पर माधुरी दीक्षित को जाना जाता है। हाल ही में माधुरी वेब सीरीज मिसेज देशपांडे में नजर आई हैं, जिसको लेकर उनका नाम फिलहाल चर्चा में बना हुआ है। इस बीच माधुरी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में फिल्मों की टिकटों के बढ़ती कीमतों को लेकर खुलकर बात की है और कहा है-

इस वजह से वे ध्यान से सोचते हैं कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए और कौन सी नहीं। हालांकि, ओटीटी भी इसमें अहम भूमिका अदा करता है। अब जनता को घर बैठे ऑनलाइन एंटरटेनमेंट मिल रहा है और वीकेंड में लोग सिनेमाघरों से ज्यादा घर पर बैठकर ओटीटी पर फैमिली के साथ मनोरंजन का आनंद लेते हैं। कभी भी किसी भी समय पर ओटीटी पर फिल्म और सीरीज आसानी से देखने को मिल जाती हैं।''