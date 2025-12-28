Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'बजट बनाना पड़ता है,' फिल्मों के बढ़ते टिकटों के दाम पर Madhuri Dixit की दो टूक

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:54 PM (IST)

    अभिनेत्री माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी नई वेब सीरीज मिसेज देशपांडे को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इस दौरान एक्ट्रेस ने अब सिनेमाघरों में फिल्मों के बढ ...और पढ़ें

    Hero Image

    टिकटों के हाई प्राइस पर बोलीं माधुरी दीक्षित (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कोविड के बाद से ये देखा जा रहा है कि सिनेमाघरों से जनता धीरे-धीरे दूरी बना रहे हैं। जिसकी वजह थिएटर्स में फिल्मों की टिकटों के बढ़ते दाम हैं। जो फिल्म अच्छी होती हैं, उन्हें देखने के लिए भारी तादाद में बेशक लोग पहुंचते हैं, लेकिन अगर किसी मूवी को लेकर उनके मन में द्वंद है तो वह पैसा बचाने के लिए उसकी ओटीटी रिलीज का इंतजार करते हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाल ही में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने सिनेमाघरों में टिकटों के बढ़ती प्राइस और लोगों की घटती संख्या पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और दो टूक राय रखी है। 

    बजट बनाना पड़ता है- माधुरी

    हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री के तौर पर माधुरी दीक्षित को जाना जाता है। हाल ही में माधुरी वेब सीरीज मिसेज देशपांडे में नजर आई हैं, जिसको लेकर उनका नाम फिलहाल चर्चा में बना हुआ है। इस बीच माधुरी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में फिल्मों की टिकटों के बढ़ती कीमतों को लेकर खुलकर बात की है और कहा है-

    madhuridixit (1)

    यह भी पढ़ें- 6 एपिसोड वाली सीरीज में मिलेगा सस्पेंस का महा डोज, सीरियल किलर थ्रिलर ने OTT पर जमाया कब्जा

    ''अगर फिल्म की कहानी अच्छी है तो वह हर हाल में चलेगी और लोग उसे देखने के लिए थिएटर्स में पहुंचेंगे। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि फिल्में चल नहीं रही हैं, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो टिकटों के दाम काफी ज्यादा है। परिवार को सिनेमाघरों में एक फिल्म देखने के लिए अपना बजट बनाना पड़ता है।

    madhuridixit

    इस वजह से वे ध्यान से सोचते हैं कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए और कौन सी नहीं। हालांकि, ओटीटी भी इसमें अहम भूमिका अदा करता है। अब जनता को घर बैठे ऑनलाइन एंटरटेनमेंट मिल रहा है और वीकेंड में लोग सिनेमाघरों से ज्यादा घर पर बैठकर ओटीटी पर फैमिली के साथ मनोरंजन का आनंद लेते हैं। कभी भी किसी भी समय पर ओटीटी पर फिल्म और सीरीज आसानी से देखने को मिल जाती हैं।''

    इस तरह से माधुरी दीक्षित ने फिल्मों की टिकटों की बढ़ती कीमतों लेकर अपनी राय रखी है और बताया है कि किस तरह से सिनेमा जगत को प्रभावित कर रहा है। 

    मिसेज देशपांडे से छाईं माधुरी

    माधुरी दीक्षित की वेब सीरीज मिसेज देशपांडे को हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर ऑनलाइन रिलीज किया गया है। इस सीरीज में सीरियल किलर की भूमिका में अभिनेत्री ने अपनी शानदार अदाकारी का जलवा बिखेरा है। 

    यह भी पढ़ें- Madhuri Dixit की ऑन स्क्रीन बहू ने ओटीटी पर उड़ाया गर्दा, वेब सीरीज में दिया 1 मिनट का बोल्ड सीन