Madhuri Dixit की ऑन स्क्रीन बहू ने ओटीटी पर उड़ाया गर्दा, वेब सीरीज में दिया 1 मिनट का बोल्ड सीन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार माधुरी दीक्षित मौजूदा की लेटेस्ट वेब सीरीज मिसेज देशपांडे (Mrs Deshpande) के बारे में इस वक्त खूब गॉसिप हो रही हैं। सीरीज की कहानी और कास्ट के बारे में जानने में हर कोई दिलचस्पी दिखा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान हम आपको मिसेज देशपांडे में माधुरी की ऑन स्क्रीन बहू का किरदार निभाने वालीं अदाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने इस सीरीज में 1 मिनट से ज्यादा लंबा बोल्ड सीन देखकर इंटरनेट पर गर्दा उड़ा दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह अभिनेत्री कौन हैं।

ये एक्ट्रेस बनी माधुरी की ऑन स्क्रीन बहू मिसेज देशपांडे वेब सीरीज में माधुरी दीक्षित की ऑन स्क्रीन बहू का नाम तन्वी दिखाया गया है और तन्वी की भूमिका को मशहूर बी टाउन एक्ट्रेस दीक्षा जुनेजा (Diksha Juneja) ने निभाया है। वह इस सीरीज में मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर तेजस (अभिनेता सिद्धार्थ चंदेकर) की पत्नी बनी हैं।

हम आपको बता दें कि दीक्षा जुनेजा पहले एक महिला पत्रकार हुआ करती थीं और बाद में एक्टिंग के फील्ड में अपना करियर बनाया मिसेज देशपांडे से पहले वह बतौर एक्ट्रेस ओटीटी प्लेटफॉर्म की पॉपुलर वेब सीरीज सारे जहां से अच्छा में नसीमा का किरदार निभाती दिखाई दी थीं।

असल जिंदगी में दीक्षा जुनेजा कितनी ज्यादा हॉट और बोल्ड हैं, उसका अंदाजा आप उनकी इन तस्वीरों को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। फैंस भी उनकी ब्यूटी के दीवाने हैं, जिसके चलते उनकी फोटोज तेजी से वायरल होती रहती हैं।