'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के बाद Lakshya Lalwani की चमकी किस्मत, संजय लीला भंसाली के साथ मिली फिल्म?

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Bads of Bollywood) से लाइमलाइट में आए अभिनेता लक्ष्य लालवानी (Lakshya Lalwani) की किस्मत का ताला जल्द ही खुलने वाला है। किल मूवी और वेब सीरीज करने के बाद उनके हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है जो उन्हें एक स्टार बना देगा। जानिए इस बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लक्ष्य लालवानी (Lakshya Lalwani) बॉलीवुड के उभरते सितारे हैं। मात्र एक साल के अंदर उन्होंने दो प्रोजेक्ट से ही तहलका मचा दिया। उन्होंने लोकप्रियता तो मिल गई, अब रह गया है स्टारडम मिलना। अब शायद ये ख्वाब भी मिल जाए।

दरअसल, फिल्मी गलियारों में ऐसे कयास लग रहे हैं कि लक्ष्य लालवानी के हाथ एक बड़े डायरेक्टर की फिल्म लग गई है। ये बड़े डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) जिन्होंने रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण समेत कई कलाकारों को स्टार्स बनाया है। अब ऐसी चर्चा है कि भंसाली के नए प्रोजेक्ट में लक्ष्य लालवानी भी नजर आ सकते हैं।

भंसाली की फिल्म करेंगे लक्ष्य लालवानी? यह सारी अफवाहें हाल ही में उस वक्त शुरू हुईं, जब लक्ष्य लालवानी को संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया। ऐसे में खबरें तेजी से फैल गईं कि शायद लक्ष्य को भंसाली की अपकमिंग फिल्म मिल गई है या फिर वह उनके साथ नई फिल्म बनाने की सोच रहे हैं। फिलहाल, न ही फिल्ममेकर और ना ही अभिनेता की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। ऐसे में हम इसका दावा नहीं करते हैं।