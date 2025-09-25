'वह मुझे अच्छे कपड़े और चश्में...', कार्तिक आर्यन के छोड़ते ही करण जौहर की Dostana 2 में हुई इस हीरो की एंट्री

करण जौहर की फिल्म दोस्ताना-2 की अनाउंसमेंट काफी पहले ही हो गई थी। जाह्नवी कपूर के साथ दोस्ताना 2 में पहले कार्तिक आर्यन नजर आने वाले थे लेकिन मतभेद की वजह से उन्हें 2021 में फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनकी जगह अब एक नए एक्टर ने ले ली है जो इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए काफी एक्साइटेड है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2008 में रिलीज हुई प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra), अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म 'दोस्ताना' के सीक्वल की जब करण जौहर ने घोषणा की थी, तो फैंस काफी एक्साइटेड थे। इस फिल्म की अनाउंसमेंट करण जौहर ने साल 2021 में कार्तिक आर्यन-जाह्नवी कपूर और बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक्टर लक्ष्य लालवानी के साथ की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, बाद में धर्मा प्रोडक्शन के साथ कार्तिक आर्यन की मतभेद की खबरें आने लगीं। बाद में मेकर्स ने खुद आधिकारिक जानकारी शेयक करते हुए बताया कि कार्तिक आर्यन अब उनकी फिल्म 'दोस्ताना-2' का हिस्सा नहीं हैं। काफी वाद विवाद और खींचतान के बाद आखिरकार 'दोस्ताना-2' को नया एक्टर मिल गया।

इस एक्टर ने किया कार्तिक आर्यन को रिप्लेस पिछले कुछ समय से खबर आ रही थी कि कार्तिक आर्यन को जिसने 'दोस्ताना-2' में रिप्लेस किया है, वह विक्रांत मैसी हैं। अब हाल ही में 12th फेल के लिए अपना पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीतने वाले अभिनेता ने खुद भी कार्तिक आर्यन को 'दोस्ताना -2' में रिप्लेस करने की खबर को कंफर्म किया है।

डिजाइनर कपड़ों और फैंसी चश्मों में दिखेंगे विक्रांत मैसी विक्रांत मैसी ने इस बातचीत में आगे कहा, "दोस्ताना 2 में आप मुझे कई डिजाइनर कपड़ों में देखेंगे। करण जौहर खुद इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं और उनके साथ फैंसी ग्लासेस लगाऊं। फिल्म की शूटिंग यूरोप में होगी"।

जब उनके साथ दोस्ताना 2 की फीमेल लीड के और लक्ष्य लालवानी के कैरेक्टर के बारे में पूछा गया, तो विक्रांत ने जवाब देते हुए कहा, "मैं फीमेल लीड के बारे में नहीं बोलूंगा। वह करण सर ही बोलेंगे तो बेहतर है। उसकी भी तो बड़ी अनाउंसमेंट है"।