    'वह मुझे अच्छे कपड़े और चश्में...', कार्तिक आर्यन के छोड़ते ही करण जौहर की Dostana 2 में हुई इस हीरो की एंट्री

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 01:40 PM (IST)

    करण जौहर की फिल्म दोस्ताना-2 की अनाउंसमेंट काफी पहले ही हो गई थी। जाह्नवी कपूर के साथ दोस्ताना 2 में पहले कार्तिक आर्यन नजर आने वाले थे लेकिन मतभेद की वजह से उन्हें 2021 में फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनकी जगह अब एक नए एक्टर ने ले ली है जो इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए काफी एक्साइटेड है।

    कार्तिक आर्यन को इस एक्टर ने किया दोस्ताना 2 में रिप्लेस/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2008 में रिलीज हुई प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra), अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म 'दोस्ताना' के सीक्वल की जब करण जौहर ने घोषणा की थी, तो फैंस काफी एक्साइटेड थे। इस फिल्म की अनाउंसमेंट करण जौहर ने साल 2021 में कार्तिक आर्यन-जाह्नवी कपूर और बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक्टर लक्ष्य लालवानी के साथ की थी।  

    हालांकि, बाद में धर्मा प्रोडक्शन के साथ कार्तिक आर्यन की मतभेद की खबरें आने लगीं। बाद में मेकर्स ने खुद आधिकारिक जानकारी शेयक करते हुए बताया कि कार्तिक आर्यन अब उनकी फिल्म 'दोस्ताना-2' का हिस्सा नहीं हैं। काफी वाद विवाद और खींचतान के बाद आखिरकार 'दोस्ताना-2' को नया एक्टर मिल गया। 

    इस एक्टर ने किया कार्तिक आर्यन को रिप्लेस

    पिछले कुछ समय से खबर आ रही थी कि कार्तिक आर्यन को जिसने 'दोस्ताना-2' में रिप्लेस किया है, वह विक्रांत मैसी हैं। अब हाल ही में 12th फेल के लिए अपना पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीतने वाले अभिनेता ने खुद  भी कार्तिक आर्यन को 'दोस्ताना -2' में रिप्लेस करने की खबर को कंफर्म किया है। 

    टाइम्स नाऊ से खास बातचीत करते हुए विक्रांत मैसी ने कहा, "आप मुझे वह फिल्म करते हुए जल्द ही देखोगे। मुझे लगता है ये न्यूज पहले ही आ चुकी है, पता नहीं मैं क्यों नहीं बात कर रहा हूं इसपर। मैं धर्मा प्रोडक्शन के साथ अपनी पहली फिल्म दोस्ताना 2 कर रहा हूं"। 

    डिजाइनर कपड़ों और फैंसी चश्मों में दिखेंगे विक्रांत मैसी 

    विक्रांत मैसी ने इस बातचीत में आगे कहा, "दोस्ताना 2 में आप मुझे कई डिजाइनर कपड़ों में देखेंगे। करण जौहर खुद इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं और उनके साथ फैंसी ग्लासेस लगाऊं। फिल्म की शूटिंग यूरोप में होगी"। 

    जब उनके साथ दोस्ताना 2 की फीमेल लीड के और लक्ष्य लालवानी के कैरेक्टर के बारे में पूछा गया, तो विक्रांत ने जवाब देते हुए कहा, "मैं फीमेल लीड के बारे में नहीं बोलूंगा। वह करण सर ही बोलेंगे तो बेहतर है। उसकी भी तो बड़ी अनाउंसमेंट है"।

    बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक्टर लक्ष्य लालवानी के फिल्म का पार्ट हैं या नहीं, इसे कन्फर्म करते हुए विक्रांत मैसी ने कहा, "लक्ष्य अभी भी फिल्म का हिस्सा हैं, लेकिन लड़की का नाम सरप्राइज ही रहने दो"। जब मेलबर्न में हुए एक इवेंट के दौरान कार्तिक आर्यन और करण जौहर का दोबारा पैचअप हुआ था, तो ऐसे लगा था कि अब एक बार फिर से दोस्ताना 2 में अभिनेता ही होंगे। 

