कौन हैं Bads of Bollywood से नए क्रश Lakshya Lalwani? एकता कपूर के शो में थे सपोर्टिंग एक्टर

आर्यन खान ने हाल ही में वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखा है। उनकी इस सीरीज में राघव जुयाल से लेकर मोना सिंह सहित कई बड़े कलाकार देखने को मिले। हालांकि इस सीरीज से एक और नया हार्टथ्रोब फैंस को मिला है जो लक्ष्य लालवानी है। कौन हैं लक्ष्य और कैसे शुरू हुआ उनका एक्टिंग सफर यहां पर पढ़ें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इस वक्त नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी हुई है। इस सीरीज की वजह से जहां 16 साल से इंडस्ट्री से गायब एक्टर रजत बेदी के लिए दोबारा फिल्मों के रास्ते खुल गए, तो वहीं राघव जुयाल तो अपने डायलॉग्स से छा गए। इन दोनों सितारों के अलावा एक और चेहरा है, जो अब कई लड़कियों का क्रश बन चुका है।

यह चेहरा कोई और नहीं, बल्कि आर्यन खान की सीरीज के मुख्य किरदार लक्ष्य लालवानी हैं, जिन्होंने इस सीरीज में 'आसमान' का किरदार निभाया है। कैसे एक रात में ही लक्ष्य बने दर्शकों के फेवरेट और कैसे शुरू हुआ था उनका एक्टिंग सफर चलिए जानते हैं:

कहां से ताल्लुक रखते हैं लक्ष्य लालवानी? 19 अप्रैल 1996 में दिल्ली में जन्में लक्ष्य ने एक्टिंग की दुनिया में 11 साल पहले कदम रखा था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की थी। उन्होंने साल 2015 में टीवी शो 'वॉरियर हाई' किया था, लेकिन इसमें उनके काम को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। हालांकि, इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी।

कैसे मिली टीवी से बॉलीवुड में एंट्री? कुछ सालों के स्ट्रगल के बाद लक्ष्य लालवानी को फाइनली साल 2017 में आए शो 'पोरस' से पहचान मिली, जिसमें उन्होंने पोरस का किरदार निभाया था। लक्ष्य को टीवी से निकलकर बॉलीवुड में एंट्री करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के साथ मिली, जिनके साथ उनका तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। धर्मा प्रोडक्शन के साथ लक्ष्य ने अपनी पहली फिल्म 'दोस्ताना-2' साइन की थी, जो 2019 में फ्लोर पर जाने वाली थी, लेकिन कोविड इफेक्ट के कारण मेकर्स को प्लान डिले करना पड़ा।