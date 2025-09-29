Saiyaara के बाद Ahaan Panday फिर हिलाएंगे बॉक्स ऑफिस, दो-दो बड़े डायरेक्टर के साथ मिलाया हाथ!

सैयारा स्टार अहान पांडे (Ahaan Panday) ने अपनी पहली फिल्म से ही बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी। बड़े पर्दे पर उनका रोमांस तो खूब दिखा अब उनके एक्शन की बारी है। अहान पांडे ने बॉलीवुड के एक बड़े डायरेक्टर के साथ एक्शन मूवी साइन की है। जानिए वह कब फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे ने इसी साल फिल्म सैयारा (Saiyaara) से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कम बजट में बनी ये रोमांटिक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल करेगी कि साल 2025 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो जाएगी।

सैयारा ने अहान पांडे को रातोंरात स्टार बना दिया था। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस कमाल की थी। अब रोमांटिक हीरो बनने के बाद अहान एक्शन का दम दिखाने वाले हैं। उनके हाथ बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर की फिल्म लगी है जो रोमांस किंग को एक्शन किंग में बदल दे।

अली अब्बास संग अहान पांडे ने मिलाया हाथ जिस डायरेक्टर के साथ अहान पांडे अपनी अगली फिल्म करने जा रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि अली अब्बास जफर (Ali Abbas Zafar) हैं। पिंकविला के मुताबिक, अहान ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए अली अब्बास के साथ हाथ मिलाया है जो सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं।

Photo Credit - X रोमांस के बाद एक्शन करेंगे अहान यह एक्शन थ्रिलर भी यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनाई जा रही है। YRF के साथ अहान पांडे की ये दूसरी मूवी है। कहा जा रहा है कि यह फिल्म एक एक्शन रोमांस जॉनर की होगी। वह फिर से सुल्तान और टाइगर जिंदा है वाले औरा में लौट रहे हैं और इस बार उन्होंने अपनी फिल्म के लिए न्यू स्टार अहान को चुना जो सैयारा में उनके परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस हुए।

Photo Credit - X यह भी पढ़ें- रियल लाइफ में डेट कर रहे हैं Ahaan Panday और Aneet Padda? पब्लिक नहीं करेंगे रिलेशनशिप आदित्य चोपड़ा ने सुझाया अहान का नाम दिलचस्प बात यह है कि आदित्य चोपड़ा ने अली अब्बास को अहान पांडे का नाम सुझाया है क्योंकि अहान ने अभी तक ज्यादा एक्सपोजर नहीं किया है। ऐसे में लोग यह जानना चाहते हैं कि सैयारा के बाद वह और क्या कर सकते हैं। स्क्रिप्ट लॉक हो गई है और म्यूजिक पर काम चल रहा है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्लानिंग कर रहे हैं कि 2026 के पहले क्वार्टर में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाए। खैर, अभी तक अहान या फिर मेकर्स की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में हम इसका दावा नहीं करते हैं।