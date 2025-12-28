'टू पीस में कंफर्टेबल नहीं', Kriti Sanon का फर्स्ट ऑडिशन वीडियो वायरल, हीरोइन बनने से पहले साफ की थी मंशा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में फिल्म तेरे इश्क में की सफलता का स्वाद चखने वालीं कृति सेनन को हिंदी सिनेमा की टॉप की एक्ट्रेस में शुमार हैं। मौजदा समय में कृति को बी टाउन की हिट मशीन माना जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, जब कृति संघर्ष कर रही थीं और ऑडिशन पे ऑडिशन दिए जा रही थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बीच सोशल मीडिया पर कृति सेनन का एक 13 साल पुराना ऑडिशन वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह टू पीस पहनने में कंफर्टेबल नहीं को लेकर बात करती हुई नजर आ रही हैं। आइए एक नजर कृति के इस अनसीन ऑडिशन वीडियो पर डालते हैं।

वायरल हुआ कृति सेनन का ऑडिशन वीडियो कृति सेनन साल 2014 में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। हालांकि, इससे पहले वह एक स्ट्रगल एक्ट्रेस के तौर पर संघर्ष कर रही थीं और डेब्यू फिल्म की तलाश में ऑडिशन दे रही थीं। उन्हीं में से कृति के एक पुराने ऑडिशन का वीडियो फिलहाल इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो उन्होंने साल 2013 में दिया था।