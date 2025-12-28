'टू पीस में कंफर्टेबल नहीं', Kriti Sanon का फर्स्ट ऑडिशन वीडियो वायरल, हीरोइन बनने से पहले साफ की थी मंशा
बी टाउन एक्ट्रेस कृति सेनन मौजूदा समय में लेडी सुपरस्टार के तौर पर जानी जाती हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर उनका 13 साल पुराना एक ऑडिशन क्लिप तेजी से वाय ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में फिल्म तेरे इश्क में की सफलता का स्वाद चखने वालीं कृति सेनन को हिंदी सिनेमा की टॉप की एक्ट्रेस में शुमार हैं। मौजदा समय में कृति को बी टाउन की हिट मशीन माना जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, जब कृति संघर्ष कर रही थीं और ऑडिशन पे ऑडिशन दिए जा रही थीं।
इस बीच सोशल मीडिया पर कृति सेनन का एक 13 साल पुराना ऑडिशन वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह टू पीस पहनने में कंफर्टेबल नहीं को लेकर बात करती हुई नजर आ रही हैं। आइए एक नजर कृति के इस अनसीन ऑडिशन वीडियो पर डालते हैं।
वायरल हुआ कृति सेनन का ऑडिशन वीडियो
कृति सेनन साल 2014 में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। हालांकि, इससे पहले वह एक स्ट्रगल एक्ट्रेस के तौर पर संघर्ष कर रही थीं और डेब्यू फिल्म की तलाश में ऑडिशन दे रही थीं। उन्हीं में से कृति के एक पुराने ऑडिशन का वीडियो फिलहाल इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो उन्होंने साल 2013 में दिया था।
यह भी पढ़ें- कौन हैं Kriti Sanon के होने वाले जीजा Stebin Ben? उदयपुर में इस तारीख को छोटी बहन संग लेंगे सात-फेरे
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कृति अपनी प्रोफाइल के बारे में जिक्र कर रही हैं और साथ ही ये बता रही हैं कि वह टू पीस कपड़े पहनने में सहज नहीं हैं। एक्ट्रेस के इस ऑडिशन वीडियो से ये साफ हो गया है कि वह शुरुआत से ही फिल्मों में बिकिनी पहनने में कंफर्टेबल नहीं रहीं।
View this post on Instagram
यही कारण है कि 11 साल के एक्टिंग करियर में अब तक उन्होंने एक बार भी टू पीस ड्रेस नहीं पहनी है। आलम ये है कि अब कृति सेनन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस अभिनेत्री के पहले से साफ इरादे की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
इन मूवीज में नजर आएंगी कृति सेनन
आने वाले समय में कृति सेनन अभिनेता शाहिद कपूर के साथ फिल्म कॉकटेल 2 में नजर आएंगी। इसके अलावा कृति का नाम सुपरस्टार सलमान खान की मोस्ट अवेटेड मूवी किक 2 को लेकर चर्चा में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कृति सेनन किक पार्ट 2 में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस को रिप्लेस करती हुई नजर आ सकती हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।