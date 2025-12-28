Language
    'टू पीस में कंफर्टेबल नहीं', Kriti Sanon का फर्स्ट ऑडिशन वीडियो वायरल, हीरोइन बनने से पहले साफ की थी मंशा

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:34 PM (IST)

    बी टाउन एक्ट्रेस कृति सेनन मौजूदा समय में लेडी सुपरस्टार के तौर पर जानी जाती हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर उनका 13 साल पुराना एक ऑडिशन क्लिप तेजी से वाय ...और पढ़ें

    Hero Image

    कृति सेनन का ऑडिशन वीडियो वायरल (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में फिल्म तेरे इश्क में की सफलता का स्वाद चखने वालीं कृति सेनन को हिंदी सिनेमा की टॉप की एक्ट्रेस में शुमार हैं। मौजदा समय में कृति को बी टाउन की हिट मशीन माना जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, जब कृति संघर्ष कर रही थीं और ऑडिशन पे ऑडिशन दिए जा रही थीं। 

    इस बीच सोशल मीडिया पर कृति सेनन का एक 13 साल पुराना ऑडिशन वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह टू पीस पहनने में कंफर्टेबल नहीं को लेकर बात करती हुई नजर आ रही हैं। आइए एक नजर कृति के इस अनसीन ऑडिशन वीडियो पर डालते हैं।

    वायरल हुआ कृति सेनन का ऑडिशन वीडियो

    कृति सेनन साल 2014 में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। हालांकि, इससे पहले वह एक स्ट्रगल एक्ट्रेस के तौर पर संघर्ष कर रही थीं और डेब्यू फिल्म की तलाश में ऑडिशन दे रही थीं। उन्हीं में से कृति के एक पुराने ऑडिशन का वीडियो फिलहाल इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो उन्होंने साल 2013 में दिया था।

    KRITISANON

    इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कृति अपनी प्रोफाइल के बारे में जिक्र कर रही हैं और साथ ही ये बता रही हैं कि वह टू पीस कपड़े पहनने में सहज नहीं हैं। एक्ट्रेस के इस ऑडिशन वीडियो से ये साफ हो गया है कि वह शुरुआत से ही फिल्मों में बिकिनी पहनने में कंफर्टेबल नहीं रहीं।

     
     
     
    यही कारण है कि 11 साल के एक्टिंग करियर में अब तक उन्होंने एक बार भी टू पीस ड्रेस नहीं पहनी है। आलम ये है कि अब कृति सेनन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस अभिनेत्री के पहले से साफ इरादे की जमकर तारीफ कर रहे हैं। 

    इन मूवीज में नजर आएंगी कृति सेनन

    आने वाले समय में कृति सेनन अभिनेता शाहिद कपूर के साथ फिल्म कॉकटेल 2 में नजर आएंगी। इसके अलावा कृति का नाम सुपरस्टार सलमान खान की मोस्ट अवेटेड मूवी किक 2 को लेकर चर्चा में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कृति सेनन किक पार्ट 2 में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस को रिप्लेस करती हुई नजर आ सकती हैं।

