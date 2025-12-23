कौन हैं Kriti Sanon के होने वाले जीजा Stebin Ben? उदयपुर में इस तारीख को छोटी बहन संग लेंगे सात-फेरे
कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। लंबे समय से स्टेबिन को डेट कर रहीं नूपुर सेनन की शादी की डिटेल और तारीख सब स ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो कपल की शादी की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं।
कौन हैं कृति सेनन के होने वाले जीजा जी और उनकी बहन ने शादी के लिए चुनी है कौन सी डेस्टिनेशन और तारीख, नीचे पढ़ें हर एक डिटेल:
नूपुर सेनन इस तारीख को लेंगी स्टेबिन के साथ साथ-फेरे
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर और उनके ब्वॉयफ्रेंड सिंगर स्टेबिन बेन की शादी उदयपुर में होने वाली है। इस डेस्टिनेशन वेडिंग में कपल के सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार के करीबी लोग ही शामिल होंगे। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि उनकी शादी का फंक्शन 9 जनवरी 2026 से 11 जनवरी तक चलेगा। 11 जनवरी को नूपुर और स्टेबिन की धूमधाम से शादी होगी। तीन दिन तक उनकी शादी का कार्यक्रम चलेगा।
यह भी पढ़ें- Kriti Sanon के घर में बजेगी शहनाई, बहन नूपुर सेनन की इस करोड़पति सिंगर के साथ होने जा रही शादी
मुंबई में होगा कपल का ग्रैंड रिसेप्शन
रिपोर्ट्स में आगे ये भी बताया गया कि उदयपुर में होने वाली नूपुर की शाही शादी में बॉलीवुड सितारों को आमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन मुंबई में सभी सितारों के लिए कपल एक ग्रैंड रिसेप्शन करने वाला है। उनके सूत्रों ने कहा, "नूपुर और स्टेबिन अपनी शादी को पर्सनल रखना चाहते हैं, इसलिए इसमें सिर्फ उनके परिवार वाले और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे"। हालांकि, नूपुर-कृति या उनके परिवार की तरफ से शादी को लेकर कोई भी प्लान शेयर नहीं किए गए हैं।
कौन हैं स्टेबिन बेन?
आपको बता दें कि कृति सेनन के होने वाले जीजा स्टेंबिन बेन इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, जो अपने पॉप गानों के लिए मशहूर हैं। उन्होंने रेस 3, सनक, जर्सी, सेल्फी, मिशन रानीगंज, फतेह और मस्ती 4 जैसी फिल्मों में अपनी आवाज दी है। 1993 में मलयाली क्रिश्चियन फैमिली में जन्में स्टेबिन भोपाल के रहने वाले हैं। साल 2017 में वह मुंबई में शिफ्ट अपने सिंगिंग करियर पर फोकस करने के लिए सैटल हुए थे।
रिपोर्ट्स की मानें तो, हाल ही में स्टेबिन ने बांद्रा की डुप्लेक्स फ्लैट खरीदा है, जिसकी कीमत 6.67 करोड़ के आसपास है। वह ब्रांड एंडोर्समेंट, लाइव कॉन्सर्ट और प्लेबैक म्यूजिक से पैसा कमाते हैं।
यह भी पढ़ें- कौन हैं Kriti Sanon के ऑनस्क्रीन हसबैंड जसजीत, बहुत जल्द बॉर्डर 2 में आएंगे नजर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।