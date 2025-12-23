कौन हैं Kriti Sanon के होने वाले जीजा Stebin Ben? उदयपुर में इस तारीख को छोटी बहन संग लेंगे सात-फेरे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो कपल की शादी की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं।

कौन हैं कृति सेनन के होने वाले जीजा जी और उनकी बहन ने शादी के लिए चुनी है कौन सी डेस्टिनेशन और तारीख, नीचे पढ़ें हर एक डिटेल: नूपुर सेनन इस तारीख को लेंगी स्टेबिन के साथ साथ-फेरे टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर और उनके ब्वॉयफ्रेंड सिंगर स्टेबिन बेन की शादी उदयपुर में होने वाली है। इस डेस्टिनेशन वेडिंग में कपल के सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार के करीबी लोग ही शामिल होंगे। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि उनकी शादी का फंक्शन 9 जनवरी 2026 से 11 जनवरी तक चलेगा। 11 जनवरी को नूपुर और स्टेबिन की धूमधाम से शादी होगी। तीन दिन तक उनकी शादी का कार्यक्रम चलेगा।