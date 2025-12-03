Kriti Sanon के घर में बजेगी शहनाई, बहन नूपुर सेनन की इस करोड़पति सिंगर के साथ होने जा रही शादी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों धनुष के साथ तेरे इश्क में नजर आ रही हैं। उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और दर्शकों को पसंद आ रही है। लेकिन कृति के पास इस सफलता के अलावा एक और वजह है जश्न मनाने की और वो है उनकी बहन नूपुर की शादी। खबर है कि उनकी बहन नुपुर सेनन भी अपनी शादी की प्लानिंग कर रही हैं। वह सिंगर और एक्टर स्टेबिन बेन से शादी करने के लिए तैयार हैं।

कब होगी शादी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस की छोटी बहन सर्दियों में एक ग्रैंड शादी करना चाहती हैं, जो फेयरमोंट उदयपुर पैलेस में हो रही है। खबर है कि वे 8 और 9 जनवरी, 2026 को एक बड़ा इवेंट प्लान कर रही हैं। सेरेमनी ज्यादातर प्राइवेट होगी लेकिन 'स्टार-स्टडेड' होगी, जिसमें परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त और इंडस्ट्री के कुछ खास मेहमान शामिल होंगे।

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन के बारे में स्टेबिन बेन एक बेहतरीन सिंगर है, साहिबा, थोड़ा थोड़ा प्यार और रूला के गया इश्क जैसे हिट गानों के पीछे इनकी ही आवाज है। इस बीच, 30 साल की नूपुर बी प्राक के म्यूजिक वीडियो में एक वेलकम चेहरा हैं और कहा जा रहा है कि वह अगली बार एक बड़ी फिल्म में एंट्री करने की प्लानिंग कर रही हैं। वह टाइगर नागेश्वर राव में भी लीड स्टार के तौर पर नजर आई थीं।