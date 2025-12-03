Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kriti Sanon के घर में बजेगी शहनाई, बहन नूपुर सेनन की इस करोड़पति सिंगर के साथ होने जा रही शादी

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    Nupur Sanon Wedding: कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन अगले महीने उदयपुर के फेयरमोंट पैलेस में सिंगर स्टेबिन बेन से शादी करने वाली हैं। शादी एक शानदार शाही ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कृति सेनन के घर में बजेगी शहनाई

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों धनुष के साथ तेरे इश्क में नजर आ रही हैं। उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और दर्शकों को पसंद आ रही है। लेकिन कृति के पास इस सफलता के अलावा एक और वजह है जश्न मनाने की और वो है उनकी बहन नूपुर की शादी। खबर है कि उनकी बहन नुपुर सेनन भी अपनी शादी की प्लानिंग कर रही हैं। वह सिंगर और एक्टर स्टेबिन बेन से शादी करने के लिए तैयार हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कब होगी शादी

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस की छोटी बहन सर्दियों में एक ग्रैंड शादी करना चाहती हैं, जो फेयरमोंट उदयपुर पैलेस में हो रही है। खबर है कि वे 8 और 9 जनवरी, 2026 को एक बड़ा इवेंट प्लान कर रही हैं। सेरेमनी ज्यादातर प्राइवेट होगी लेकिन 'स्टार-स्टडेड' होगी, जिसमें परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त और इंडस्ट्री के कुछ खास मेहमान शामिल होंगे।

    kriti (1)

    यह भी पढ़ें- Tere Ishk Mein OTT Release: थिएटर्स के बाद इस ओटीटी पर दिखेगा धनुष-कृति का इंटेंस लव, कब और कहां देखें फिल्म?

    माना जा रहा है कि अभी डेकोर अरेंजमेंट और हॉस्पिटैलिटी की बातचीत चल रही है, जिससे खबरों को बल मिल रहा है। कहा जा रहा है कि सेरेमनी के पहले दिन, 8 जनवरी को मेहंदी और संगीत फंक्शन के साथ सेलिब्रेशन शुरू होगा और उसके अगले दिन शादी की मुख्य रस्में होंगी। हालांकि अब तक किसी की भी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान या अनाउंसमेंट नहीं हुआ है।

    kriti (2)

    नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन के बारे में

    स्टेबिन बेन एक बेहतरीन सिंगर है, साहिबा, थोड़ा थोड़ा प्यार और रूला के गया इश्क जैसे हिट गानों के पीछे इनकी ही आवाज है। इस बीच, 30 साल की नूपुर बी प्राक के म्यूजिक वीडियो में एक वेलकम चेहरा हैं और कहा जा रहा है कि वह अगली बार एक बड़ी फिल्म में एंट्री करने की प्लानिंग कर रही हैं। वह टाइगर नागेश्वर राव में भी लीड स्टार के तौर पर नजर आई थीं।

    kriti (3)

    उदयपुर बना बॉलीवुड का पसंदीदा स्पॉट

    उदयपुर लंबे समय से ग्रैंड शादियों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक बन गया है, जिसमें सबसे नई शादी एक NRI अरबपति परिवार की हुई, जिसमें बॉलीवुड के बड़े नामों को इनवाइट किया गया, जिसमें रणवीर सिंह, जान्हवी कपूर, करण जौहर, वरुण धवन और भी बहुत कुछ शामिल हैं।

    इससे पहले, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा, रवीना टंडन और अनिल थडानी, नील नितिन मुकेश और रुक्मिणी सहाय, श्रेया सरन और आंद्रेई कोसचीव, साथ ही ईशा अंबानी और आनंद पीरामल ने उदयपुर में शादी की है।

    यह भी पढ़ें- Video: बहन की हल्दी में Kartik Aaryan हुए इमोशनल, 'कजरा रे' गाने पर किया जमकर डांस