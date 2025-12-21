Language
    ये रेड फ्लैग और टॉक्सिक है... Kriti Sanon नहीं करना चाहती थीं 'तेरे इश्क में'? आनंद एल राय ने ऐसे किया राजी

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:43 PM (IST)

    कृति सेनन को पसंद नहीं आया था अपना किरदार

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कृति सेनन ने आनंद एल. राय की रोमांटिक ड्रामा 'तेरे इश्क में' में मुक्ति बेनीवाल का रोल निभाने में अपनी शुरुआती हिचकिचाहट के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो वह उस किरदार को लेकर सहज नहीं थीं।

    कृति सेनन की तेरे इश्क में, में धनुष के साथ परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हो रही है। कृति ने कहा कि शुरुआत में उन्हें मुक्ति का किरदार नेगेटिव और मतलबी लगा, लेकिन धीरे-धीरे शूटिंग के दौरान उन्हें उस रोल की गहराई समझ में आई। एक इंटरव्यू में कृति ने स्क्रिप्ट पर अपना पहला रिएक्शन शेयर किया और माना कि उस किरदार ने उन्हें बेचैन कर दिया था।

    क्यों नहीं पसंद आ रहा था मुक्ति का किरदार

    कृति ने कहा, 'जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जिस तरह से उस किरदार को लिखा गया था, वह पूरी तरह से नेगेटिव लग रहा था। असल में हम फरवरी में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जनवरी में मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने आनंद सर को फोन किया और कहा, 'मुझे वह पसंद नहीं है। मुझे वह पसंद नहीं आ रही है और इससे मुझे एंग्जायटी हो रही थी। मुझे यह लड़की पसंद नहीं आ रही थी। उसमें कुछ बहुत स्वार्थी था'।

    हालांकि, कृति ने बताया कि डायरेक्टर आनंद एल. राय ने मुक्ति के किरदार को कागज पर लिखे किरदार से बहुत अलग तरह से सोचा था। उनके मुताबिक, फिल्ममेकर के साथ बार-बार बातचीत करने से उन्हें उस किरदार की उन परतों को समझने में मदद मिली जो वह उसमें देखते थे। कृति ने कहा, 'हर बार जब मैं वापस जाकर आनंद सर से उन्हीं सीन, उन्हीं डायलॉग्स के बारे में बात करती थी, तो वह असल में उसे बहुत अलग तरह से विज़ुअलाइज करते थे। जैसे उनके दिमाग में उसकी कमजोरी, उसकी परतें, हमदर्दी, सब कुछ था, जो कागज पर उतना नहीं था।

    एक्ट्रेस ने आगे बताया, 'मुझे लगता है कि यह अकेला ऐसा किरदार था जिसके लिए मैंने ठीक से तैयारी नहीं की। लेकिन मैंने उसके लिए तैयारी इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि यह सब उनके दिमाग में है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि कहां से शुरू करूं'।

    कृति को मिली खूब तारीफ

    फिल्म रिलीज़ होने के बाद, कृति को उनकी परफॉर्मेंस के लिए तारीफ मिली, लेकिन कुछ दर्शकों ने मुक्ति को 'टॉक्सिक' और 'रेड फ्लैग' बताया। हालांकि कृति का इस पर कहना है कि सबका अलग-अलग नजरिया हो सकता है। आनंद एल. राय द्वारा निर्देशित, 'तेरे इश्क में' में धनुष भी लीड रोल में हैं। यह फिल्म 28 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी।

