'मेरा दिल कांप रहा...' Thalapathy Vijay की रैली में हुई 39 लोगों की मौत पर आया Kamal Haasan का रिएक्शन
बीते दिन साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की तमिलनाडु में हुई रैली में भगदड़ मच गई जिसमें कई लोगों की जान चली गई है और कई घायल हैं। इस घटना पर अब अभिनेता कमल हासन (Kamal Haasan) ने अपना रिएक्शन दिया है। जानिए अभिनेता ने क्या कहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जोसेफ विजय चंद्रशेखर जिन्हें तमिल सिनेमा में थलापति विजय के नाम से जाना जाता है, अब वह एक्टर के साथ-साथ राजनीति की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं। उन्होंने पिछले साल ही अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेत्री कझगम (Tamilaga Vettri Kazhagam) बनाई थी जिसके वह अध्यक्ष हैं।
विजय तमिल सिनेमा के सुपरस्टार हैं। जिस तरह लोगों को उनकी फिल्मों का इंतजार होता है, ठीक उसी तरह लोग उनकी रैली के लिए क्रेजी हैं। हाल ही में, अभिनेता ने तमिलनाडु के करूर में एक रैली की जहां भगदड़ मच गई और इसमें करीब 39 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि अभी कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
भगदड़ मामले पर कमल हासन का टूटा दिल
थलापति विजय की रैली में हुई इस घटना पर अब कमल हासन ने अपना पहला रिएक्शन दिया है और पीड़ितों के लिए अपनी संवेदना व्यक्ति की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तमिल में पोस्ट करते हुए कमल हासन ने लिखा, "मेरा दिल कांप रहा है। करूर से आ रही खबर सुनकर मुझे बहुत दुख और हैरानी हुई है। भीड़ में फंसे होने के कारण अपनी जान गंवाने वाले बेगुनाह लोगों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन मेरे पास इस दुख को शब्दों में बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं।"
நெஞ்சு பதைக்கிறது. கரூரிலிருந்து வரும் செய்திகள் பேரதிர்ச்சியையும் வேதனையையும் அளிக்கின்றன. கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த அப்பாவி மக்களுக்கு என் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவிக்கவும் வார்த்தைகளின்றித் திகைக்கிறேன்.
நெரிசலிலிருந்து மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சையும்,…— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) September 27, 2025
कमल हासन ने सरकार से किया ये निवेदन
अपने ट्वीट में आगे कमल हासन ने सरकार से निवेदन किया है कि घायलों को उचित इलाज मिले। उन्होंने कहा, "मैं तमिलनाडु सरकार से आग्रह करता हूं कि भीड़ से निकाले गए लोगों को उचित इलाज मिले और प्रभावित लोगों को पर्याप्त राहत दी जाए।"
कमल हासन से पहले खुद थलापति विजय ने भी इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि इस घटना से उनका दिल टूट गया है। उनके दिल में इतना दुख है कि वह इसे बयां भी नहीं कर पा रहे हैं।
