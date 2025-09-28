Language
    'मेरा दिल कांप रहा...' Thalapathy Vijay की रैली में हुई 39 लोगों की मौत पर आया Kamal Haasan का रिएक्शन

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 08:10 AM (IST)

    बीते दिन साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की तमिलनाडु में हुई रैली में भगदड़ मच गई जिसमें कई लोगों की जान चली गई है और कई घायल हैं। इस घटना पर अब अभिनेता कमल हासन (Kamal Haasan) ने अपना रिएक्शन दिया है। जानिए अभिनेता ने क्या कहा है।

    एक्टर विजय की रैली भगदड़ मामले पर बोले कमल हासन। फोटो क्रेडिट- एक्स

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जोसेफ विजय चंद्रशेखर जिन्हें तमिल सिनेमा में थलापति विजय के नाम से जाना जाता है, अब वह एक्टर के साथ-साथ राजनीति की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं। उन्होंने पिछले साल ही अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेत्री कझगम (Tamilaga Vettri Kazhagam) बनाई थी जिसके वह अध्यक्ष हैं।

    विजय तमिल सिनेमा के सुपरस्टार हैं। जिस तरह लोगों को उनकी फिल्मों का इंतजार होता है, ठीक उसी तरह लोग उनकी रैली के लिए क्रेजी हैं। हाल ही में, अभिनेता ने तमिलनाडु के करूर में एक रैली की जहां भगदड़ मच गई और इसमें करीब 39 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि अभी कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

    भगदड़ मामले पर कमल हासन का टूटा दिल

    थलापति विजय की रैली में हुई इस घटना पर अब कमल हासन ने अपना पहला रिएक्शन दिया है और पीड़ितों के लिए अपनी संवेदना व्यक्ति की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तमिल में पोस्ट करते हुए कमल हासन ने लिखा, "मेरा दिल कांप रहा है। करूर से आ रही खबर सुनकर मुझे बहुत दुख और हैरानी हुई है। भीड़ में फंसे होने के कारण अपनी जान गंवाने वाले बेगुनाह लोगों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन मेरे पास इस दुख को शब्दों में बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं।"

    कमल हासन ने सरकार से किया ये निवेदन

    अपने ट्वीट में आगे कमल हासन ने सरकार से निवेदन किया है कि घायलों को उचित इलाज मिले। उन्होंने कहा, "मैं तमिलनाडु सरकार से आग्रह करता हूं कि भीड़ से निकाले गए लोगों को उचित इलाज मिले और प्रभावित लोगों को पर्याप्त राहत दी जाए।"

    कमल हासन से पहले खुद थलापति विजय ने भी इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि इस घटना से उनका दिल टूट गया है। उनके दिल में इतना दुख है कि वह इसे बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। 

