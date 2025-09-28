'मेरा दिल कांप रहा...' Thalapathy Vijay की रैली में हुई 39 लोगों की मौत पर आया Kamal Haasan का रिएक्शन

बीते दिन साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की तमिलनाडु में हुई रैली में भगदड़ मच गई जिसमें कई लोगों की जान चली गई है और कई घायल हैं। इस घटना पर अब अभिनेता कमल हासन (Kamal Haasan) ने अपना रिएक्शन दिया है। जानिए अभिनेता ने क्या कहा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जोसेफ विजय चंद्रशेखर जिन्हें तमिल सिनेमा में थलापति विजय के नाम से जाना जाता है, अब वह एक्टर के साथ-साथ राजनीति की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं। उन्होंने पिछले साल ही अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेत्री कझगम (Tamilaga Vettri Kazhagam) बनाई थी जिसके वह अध्यक्ष हैं।

विजय तमिल सिनेमा के सुपरस्टार हैं। जिस तरह लोगों को उनकी फिल्मों का इंतजार होता है, ठीक उसी तरह लोग उनकी रैली के लिए क्रेजी हैं। हाल ही में, अभिनेता ने तमिलनाडु के करूर में एक रैली की जहां भगदड़ मच गई और इसमें करीब 39 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि अभी कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं।